Eduardo Sosa: “Damos víveres a quienes no han cobrado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coronavirus ha afectado al fútbol global y ha creado una crisis económica en los clubes, que repercute en los jugadores. Los futbolistas hondureños no son ajenos a ese impacto y muchos de ellos han tenido dificultades hasta para alimentar a su familia en esta cuarentena.

Esto motivó a la Asociación de Futbolistas de Honduras (Afho) a llevarles una provisión, que ha sido un alivio para los jugadores más necesitados.

La visión del exdefensa Samuel Caballero en el 2012 llevó a crearse la fundación un año después. Desde el 2015, Eduardo Sosa, que jugó en los 90 en Olimpia, Universidad y Vida, lleva las riendas de una institución que ayuda y asesora jurídicamente a los jugadores. Con unos 7,000 agremiados a la asociación, Sosa se ha convertido en una especie de ángel de la guarda para muchos jugadores de primera y segunda división que no han cobrado un centavo en este confinamiento.

Hola, Eduardo. Hemos visto que han donado víveres a varios equipos...

Se han entregado víveres a los jugadores que están pasando situaciones más difíciles, a los que no han cobrado un mes, mes y medio y hasta dos meses de salario. Estos víveres son para este tipo de futbolistas.

Aparte de víveres, ¿de qué otra forma están ayudando?

Solo estamos regalando víveres y asesoría legal de los contratos en esta pandemia, porque dinero no damos debido a que no manejamos un presupuesto muy grande. Nuestra aportación de esta bolsa de granos básicos es simbólica. Sabemos que nuestros jugadores tienen una alimentación saludable y tratamos de llevar la línea.

¿Y de dónde sacan esos fondos para estas ayudas?

Estamos haciendo maravillas, pues tocamos dinero de unos proyectos que teníamos determinados con la organización y solo nos queda retocar el presupuesto. Igualmente tocamos la plata que teníamos para un vehículo, que un patrocinador nos iba a suplir el 70%, y tuvimos que parar este proyecto.

¿Qué tan fuerte es la crisis en los equipos chicos de la Liga Nacional y en los del Ascenso?

Estamos hablando de Real de Minas, Honduras de El Progreso, Platense y Real Sociedad. Hay equipos que les deben a sus plantillas un mes y 20 días, el Vida debe dos meses, Real de Minas tres meses, Platense más de un mes, y es bastante dinero en total. En la segunda división la crisis es peor.

¿Qué le han dicho los jugadores sobre cómo la están pasando en este encierro?

Los jugadores del Vida me hablaron y me han dicho que ningún directivo se ha pronunciado hasta el momento, se esconden. Ahí se ve la irresponsabilidad que tienen nuestros directivos, no todos. ¿Por qué hay cuatro equipos que piden que se anule el torneo? Porque quieren evadir una responsabilidad de pago, y de eso hay contratos, y con eso piensan liberarse de la responsabilidad de nuestros asociados. La cosa no es así.

¿Y qué dicen los futbolistas de la segunda división?

Tenemos un chat donde están todos los capitanes de la Liga de Ascenso y manifiestan que ningún dirigente ni dirigente de la liga se ha pronunciado para poder ver de qué manera pueden ayudar. Esto complica la situación de algunos jugadores que trabajan en empresas de los directivos de los clubes y el trato ahí tiene que ser diferente.

¿Saben cuántos futbolistas tienen problemas de pago?

Más o menos. Por ejemplo, en Platense son 40, Real de Minas 45, Vida, Real Sociedad y Honduras EP 35. Son bastantes y en segunda son más. La semana pasada me habló Irvin Reina y me dijo que Santos e Independiente de Siguatepeque están pasando problemas y veremos cómo les apoyamos. Tenemos una base de datos de nuestros jugadores y así sabemos quiénes tienen problemas económicos.

¿Y cuánto tiempo tienen de estar echándoles la mano?

Tenemos casi un mes de estar ayudando. El lunes mi compañero Carlos Alvarado va para Tocoa a atender a los jugadores del Real Sociedad y otro compañero va para La Ceiba a atender al colaborar con Bucaneros.

¿Cómo se sostiene económicamente la Afho?

El dinero que nos mandan de FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) es para pago del personal administrativo y para apoyar en el aspecto legal a nuestros jugadores; ellos no gastan dinero en diligencias legales. Los ayudamos cuando tienen problemas de cualquier índole con sus clubes.

O sea que ustedes están asociados al gremio internacional de futbolistas...

Pertenecemos a FIFPro, que tiene sede en Holanda. El martes de la semana pasada tuve una videoconferencia con el secretario general de FIFPro (Jonas Baer-Hoffmann) y el bloque de Concacaf, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. Le hice la pregunta al secretario de cómo van a monitorear el dinero que FIFA está destinando para las federaciones a nivel mundial. Le pregunté eso porque me preocupa por la corrupción que hay en nuestra liga y en la federación.

¿Y qué rol cree que deben jugar la Liga Nacional y Fenafuth en esta crisis?

Pedimos a la Liga Nacional y Fenafuth, como máximos entes del fútbol, que se hagan presentes al problema y que no callen, como lo hacen. Que hagan una representación legal para demostrar que están con el jugador en esta situación difícil.