Colombia: Duque descarta jugar partidos sin público

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El presidente Iván Duque descartó el martes la posibilidad de que la liga colombiana de fútbol se reanude sin público en las canchas, y sostuvo que ello “sería irresponsable” en medio de la pandemia del coronavirus.



Duque se pronunció horas después que la Federación Colombiana de fútbol y la liga profesional Dimayor presentaron al gobierno un protocolo de 71 páginas que se emplearía para reactivar el torneo sin público.



El mandatario y los ministros de Salud y del Deporte estudiaron el documento, pero concluyeron que es imposible.



“Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus”, declaró el presidente a la radio La FM.



Dimayor contactó a la firma canadiense Athletics and Health Solutions Inc. para que diseñara un programa guiado a minimizar los riesgos de contagio en los encuentros sin público.

“Por más que la Dimayor diga que este camino (a puerta cerrada) es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores”, subrayó el mandatario.



Duque se había pronunciado en reiteradas ocasiones de que ve poco probable abrir los estadios mientras no se haya neutralizado la pandemia.



“Nadie puede jugarlo con tapabocas, el nivel de sudoración es alto, la saliva representa riesgos para la salud. Es triste decirlo, qué más quisiéramos que poder estar disfrutando de los jugadores a puerta cerrada, pero soy claro en lo que hemos venido analizando y esto no es viable”, dijo Duque.



Colombia declaró una emergencia sanitaria el 12 de marzo, disponiéndose la suspensión de los espectáculos públicos. Los dos últimos partidos de la liga se disputaron el 10 de ese mes.



Duque recordó que fue le sugirió a la Dimayor jugar a puerta cerrada cuando comenzó la emergencia, pero la entidad rechazó esta posibilidad.



“Tenemos que trabajar con la Dimayor para salvar el fútbol, pero ante todo está la salud y esto está en manos de los científicos”, señaló el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.



La cuarentena en Colombia se extendió el lunes hasta el 11 de mayo. Colombia reporta 3.977 contagiados y 189 fallecidos, según las últimas cifras del ministerio de Salud.



Los 20 clubes de primera división y los 16 de la segunda encaran serios problemas económicos. Varios clubes han logrado acuerdos con sus jugadores para reducir los salarios.