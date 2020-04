UEFA se reunirá la semana próxima para analizar calendario

GINEBRA, SUIZA.- La UEFA sostendrá otra ronda de reuniones la próxima semana para que los líderes del fútbol europeo analicen el futuro de las competencias en el continente tras la paralización de actividades por la pandemia de coronavirus.



El comité ejecutivo de la UEFA se reunirá mediante teleconferencia el 23 de abril, informó el martes el órgano rector del fútbol en Europa. El encuentro seguirá a una serie de consultas con las 55 asociaciones miembros de la UEFA y otros dirigentes en representación de los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores.

ADEMÁS: Jueza rechaza liberación bajo fianza de exjefe de la Conmebol



La UEFA da prioridad a completar las ligas y torneos de copa nacionales, algo que estabilizaría la economía del fútbol continental, al cumplir en la medida de los posible los contratos de transmisiones por miles de millones de dólares.



Aunque no hay una fecha clara en que concluirá la parálisis, un plan de contingencia esbozado por la UEFA, que contempla el mejor escenario posible, prevé que los partidos de las ligas nacionales podrían continuar incluso en julio y agosto.



Las actuales ediciones de la Champions y la Liga Europa podrían retomarse una vez que se definan los certámenes domésticos. Los dos torneos continentales de clubes se interrumpieron en marzo, durante los octavos de final.



En vista de que están pendientes más conversaciones de la UEFA, la federación belga informó el que su primera división nacional no se pronunciará ya el miércoles sobre una recomendación para dar por concluida la campaña y declarar definitivas las posiciones actuales en la tabla.



Ahora, habrá una asamblea de la liga, después de la reunión de la UEFA, indicó el órgano rector del fútbol en Bélgica.



La UEFA no quiere que los organismos regionales tomen decisiones precipitadas que pongan fin a sus campañas nacionales. Hace dos semanas, emitió un comunicado conjunto con las ligas europeas y la Asociación de Clubes del continente, para advertir que los países que actuaran demasiado pronto podrían perder sus boletos para los próximos torneos europeos.



De las ligas principales, la alemana parece más cerca de reanudar la actividad. Los jugadores volvieron a los entrenamientos, y se habla de que los encuentros podrían reanudarse en mayo, a puerta cerrada.



Sin embargo, una reunión entre clubes de la Bundesliga, prevista para el viernes, se pospuso para el 23 de abril, la misma fecha en que conversarán los líderes de la UEFA.



El comité ejecutivo de la UEFA acordó el mes pasado el aplazamiento a 2021 de la Eurocopa, con el fin de dar más margen de maniobra en el calendario. Pero ello ha causado un efecto en cadena, apretando todavía más el calendario de partidos de selecciones nacionales.



Otros compromisos sancionados por la UEFA que han sido afectados incluyen la eliminatoria para el Mundial de 2022, que debía comenzar en marzo su fase de grupos, así como la fase final del torneo Liga de Naciones, cuyos cinco días en el calendario, en junio de 2021, han sido ocupados por la Euro 2020.



La Euro femenina de 2021 en Inglaterra se pospondría también un año. Así, no coincidiría con el certamen masculino, siete de cuyos partidos deben disputarse en el estadio Wembley de Londres, incluida la final y las semifinales.

DE INTERÉS: Rubilio deberá acatar sanciones por violencia doméstica, asegura Motagua