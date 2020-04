La Liga española atenderá a lo que diga el gobierno para reanudarse

MADRID, ESPAÑA - La Liga española reiteró este lunes que cualquier medida referente a una reanudación de la competición dependerá de lo que decidan las autoridades sanitarias españolas, aunque ya tiene listo un protocolo de actuación para la vuelta a los entrenamientos, informó el campeonato español en un comunicado.



La comisión delegada de la Liga, el órgano de gestión ordinaria del campeonato, destacó en su reunión de este lunes que "ante cualquier decisión sobre la vuelta a la competición se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias".

La afirmación llega después que la Real Sociedad, que quería reabrir su centro de entrenamiento el martes, tuviera que dar marcha atrás tras ser advertida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) español, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.



"Los jugadores continuarán realizando su trabajo en sus domicilios", afirmó la Real Sociedad en un comunicado el domingo, tras su conversación con responsables gubernamentales.



España se encuentra bajo el estado de Alarma, al menos hasta el 26 de abril, con el país confinado y con la mayor parte de la actividad no esencial paralizada.



El fútbol también se encuentra paralizado desde que el pasado 12 de marzo se decidió suspender las competiciones.



"El fútbol no va a volver ni cuando lo diga (el presidente de la Liga, Javier) Tebas, ni cuando lo diga yo, ni cuando la diga la presidenta (Irene Lozano) del CSD, sino cuando lo recomiende Sanidad", había afirmado la pasada semana el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, al diario El País.



La Liga, sin embargo, sigue trabajando con la idea de poder reanudar la competición y finalizar las once jornadas de campeonato que faltan.



En esta línea, la comisión delegada procedió este lunes "al estudio, revisión y aprobación del Protocolo de Actuación para la vuelta a los entrenamientos".



El presidente de la Liga, Javier Tebas, había mostrado el pasado 7 de abril en una rueda de prensa con medios extranjeros su deseo de poder reanudar la competición a finales de mayo.



"Los escenarios actuales que tenemos es poder empezar 28-29 de mayo, 6-7 de junio o 28 de junio", había afirmado.

