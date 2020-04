Pogba está impaciente por volver a jugar tras su lesión

LONDRES, INGLATERRA.-El jugador francés del Manchester United Paul Pogba, lesionado desde hace casi cuatro meses, afirmó este sábado que está muy impaciente por volver a jugar al fútbol, una vez que se reanuden las competiciones, detenidas actualmente por la pandemia del nuevo coronavirus.



El campeón mundial apenas jugó este curso ocho partidos con el United debido a una lesión de tobillo. En enero se sometió a una intervención quirúrgica que le debía tener de baja al menos un mes, pero no había podido volver en el momento de la interrupción del campeonato inglés a mediados de marzo.

LEA: Leyenda del Liverpool Kenny Dalglish da positivo por coronavirus



"Ya he vuelto a entrenar y a dar toques al balón", declaró Pogba, que no juega desde el 26 de diciembre, en un podcast difundido por el club inglés.



"Hace tiempo que tengo frustración (por no poder jugar). Ahora que estoy ya casi, pienso únicamente en volver y entrenarme plenamente", explicó.

ADEMÁS: AC Milan e Inter disputarán un derbi en directo... por videoconsola