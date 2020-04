Jugadores de la NBA recibirán su próximo salario completo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los jugadores de la NBA recibirán su salario completo en el próximo día de pago que para la mayoría será el 15 de abril, esto a pesar de que no se ha disputado ningún encuentro desde hace más de un mes.



La NBA dio la orden el jueves a través de un memo que obtuvo the Associated Press.



La liga y la Asociación de Jugadores de la NBA mantuvieron conversaciones por semanas en relación con los salarios durante la suspensión de partidos. El último encuentro se disputó el 11 de marzo, cuando Rudy Gobert del Jazz de Utah se convirtió en el primer jugador de la liga en dar positivo por el nuevo coronavirus.



La pandemia llevará a posponer al menos 259 partidos de temporada regular hasta el 15 de abril, que hubiera marcado el final de la temporada regular. El comisionado Adam Silver dijo esta semana que no se tomará ninguna decisión sobre el resto de la campaña, incluyendo cuándo podrán volver a jugar, hasta mayo.



Hasta el momento no se han cancelado los juegos. La postemporada hubiera iniciado el 18 de abril y las pérdidas por los ingresos si deciden acortar o no terminar la temporada podrían alcanzar los cientos de millones de dólares.

LEA: AC Milan e Inter disputarán un derbi en directo... por videoconsola



El hecho de que recibieran su salario completo en esta ocasión no significa que seguirá así para los jugadores. El contrato colectivo entre la liga y jugadores menciona el término “evento de fuerza mayor”, un término legal que prevé circunstancias imprevistas, incluyendo epidemias y pandemias, y que podría ser aplicado.



De acuerdo con el contrato, los jugadores podrían perder el 1,08% de su salario anual por cada partido cancelado.



La mayoría de los jugadores reciben su salario el primero y 15 de cada mes. El siguiente pago programado es el primero de mayo y no está claro si ese cheque podría verse afectado en caso de que acorten o que se cancele la temporada.

ADEMÁS: Leyenda del Liverpool Kenny Dalglish da positivo por coronavirus