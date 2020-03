Héctor Castellanos:“¿torneo nulo? sería injusto para nosotros”

Bryan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Muchos jugadores de los clubes capitalinos no necesariamente provienen de Tegucigalpa y debido a esta crisis global del Covid-19, varios retornaron a sus lugares de origen para pasar la cuarentena obligatoria; Héctor Castellanos está confinado en la casa de sus padres en la paradisíaca Tela, solo para poner un ejemplo.

Zona se comunicó vía teléfono con el contención del Motagua para conocer la situación que vive alejado del Nido y cómo sobrelleva esta crisis sanitaria mundial que tiene en la nevera al fútbol catracho y que está afectando la parte económica, física y táctica de los equipos de la Liga Nacional.

Al estar congelada la Primera División nos contabas, Héctor, que estás en casa de tu familia pasando la cuarentena obligatoria, ¿no?

Sí, estoy en Tela pasándola en familia, pues debido a los compromisos del equipo a mi pueblo he tenido muy poco tiempo para estar con mis padres. Eso sí, con esta cuarentena estoy tratando de no salir mucho, solo lo hago para buscar alimentos o cuando hay alguna otra necesidad. Dentro de poco me tocará ir por gasolina.

¿Por qué no te quedaste en Tegucigalpa?

Como ya habían anunciado que después que jugáramos contra Honduras de El Progreso iban a acortar las fechas y los partidos iban a ser entre semana, después del clásico ante Olimpia en Comayagua (sábado 14 de marzo) solo llegué a la capital y debido al cansancio y a que no me gusta manejar de noche, decidí viajar el día siguiente para estar un rato con mi familia.

En esa semana tenía entreno hasta el martes por la mañana y me iba a regresar el lunes por la tarde. Pero fue ese mismo día cuando decretaron que nadie podía entrar a Tegucigalpa y por eso me quedé en Tela.

¿Cómo se está viviendo el toque de queda en el puerto de Tela?

Aquí no ha sido tan estricto como en Tegucigalpa. Aunque sí siento que la gente ha sido más consciente y pasa la mayor parte del día en sus casas. Solo en los bancos se hace fila, el comercio no está abierto.

¿Y la gente se siente bien en sus casas?

Es que acá la vida es un poco diferente a la capital: las casas tienen patios inmensos y árboles de coco; así es como tenemos para pasar el encierro.

¿Pero estás trabajando la parte física?

Estoy trabajando en lo que se puede ya que no es lo mismo como estar en el equipo. Realizo circuitos intermitentes, que es lo más moderno que se usa en el mundo. El preparador físico del club (Patricio Negreira) nos está enviando trabajos para hacer en casa y en cuanto a la alimentación está nuestra nutrióloga Carolina Abrigo, quien nos manda dietas a seguir.

¿Tenés pesas, entonces?

La potencia de piernas la realizo con unas pesas que hay en la casa, pero cada tres días para no cargar los músculos... y de vez en cuando voy a ejercitarme a la finca de mi abuelo, que está como a cinco minutos.

¿Vas a la playa?

Solo fui un día a la playa pero tengo programado ir con un amigo ya que vivimos a cinco cuadras del mar, más o menos a unos cuatro minutos caminando. Pero con cautela, eso sí. Cuando salgo siempre uso mascarilla... aunque no corro con barbijo porque me ahogo y me siento incómodo.

¿Y la comunicación con tus compañeros cómo va?

Bien, casualmente ayer me habló Wilmer Crisanto. Hace como tres días me habló Reinieri Mayorquín. Siempre estamos en comunicación con todos a través del teléfono y nuestros grupos de WhatsApp.

¿Y sobre qué son las conversaciones? ¿De la crisis de la Liga por el Covid-19?

Hablamos de nuestra situación. Por ejemplo Wilmer Crisanto me dijo que se había quedado en Tegucigalpa porque no pudo salir, pero está bien y supertranquilo. Con los demás nos preguntamos cómo la estamos pasando, si nos hemos abastecido de alimentos y cosas así.

¿Y los entrenadores les piden fotos para que comprueben que siguen el plan?

Desde que empezó esta cuarentena no se nos está pidiendo que mandemos fotografías y videos pues este grupo tiene seis años de conocerse, algunos tenemos cinco. Es un grupo muy noble y trabajador.

¿Qué pensás del futuro del torneo liguero?

No sé qué hará la Liga, no tengo idea. Está bien que se espere pero no puede ser por mucho tiempo porque el ritmo se pierde. Nosotros tenemos más de dos semanas de estar parados, solo trabajando en casa, y estamos perdiendo el ritmo. ¿Y después? No se puede arrancar el torneo de un solo, tienen que dar unos 20 días de pretemporada para que los equipos vuelvan a su ritmo de trabajo.

Se tiene que esperar antes de tomar cualquier decisión. ¡Pienso que la Liga Nacional debe tomar una decisión ya! Y no creo que sea justo para Motagua que declaren desierto el torneo porque ya se ha jugado gran parte del Clausura (72%) y si lo decretan nulo o nombran campeón al ganador del Apertura 2019 (Olimpia), eso sería injusto para Motagua.

Sobre todo para ustedes, no, que venían líderes y en un gran nivel, ¿no?

Para nosotros esto ha sido malísimo, veníamos de ganar dos clásicos seguidos (ante Real España y Olimpia) y eso nos traía con buen nivel. Pero estamos de acuerdo que el fútbol queda en un segundo plano, lo que importa ahora es que paren los contagiados y que la gente no salga de casa.

¿La directiva les ha dicho algo sobre modificar los pagos o algo relacionado?

No, no, no... la directiva no ha dicho nada así que hay que esperar a fin de mes para ver qué hará el equipo, aunque espero que se pague a cabalidad como hasta ahora. Yo termino contrato esta temporada y tampoco se han comunicado conmigo para negociar una ampliación, pero seguro no va a haber mayor problema en ese punto.

¿La FIFA pide reducción? Se podría rebajar los sueldos porcentualmente ya que no todos los jugadores ganan igual.