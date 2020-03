Maynor: "Es triste estar sin jugar pero primero es la salud"

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Maynor Figueroa comentó cómo vive la cuarentena en Houston: “A nosotros nos envían las notificaciones todos los viernes y además nos han facilitado unas máquinas de ejercicio para hacer desde nuestras casas”.

Figueroa no sabe lo que pasará respecto a lo económico de su club ya que en otras ligas reducen el salario.

“La MLS acaba de comenzar, no sabemos lo que va a pasar, es un tema muy complicado, es triste estar sin jugar pero primero es la salud”. En su charla con Cinco Deportivo recordó el golazo de media cancha que le marcó con el Wigan ante el Stoke City.

“Esas son cosas que se presentan durante los partidos, yo miré que al portero le gustaba jugar fuera, me salió ese gol y lo nomino como el mejor de mi carrera”.

Vea aquí: 25 años es el promedio de edad de la H

Maynor ha jugado 163 partidos con la H y rememoró su debut en el 2003 contra Argentina.

“Fue triste, el profe me dio la oportunidad de entrar antes de que terminara el primer tiempo y me amonestaron, en el segundo tiempo llegué tarde y me expulsaron, en ese momento me fui para el camerino y no paraba de llorar, cuando terminó el partido llegó Amado y me dijo: ‘¿Qué, se le murió alguien? No se preocupe que esto es parte del fútbol, esto es lo que lo hará un jugador grande, así que levante cabeza y ya verá que tendrá su revancha”, recordó.

Maynor ha pensado en jugar al lado de su hijo Keyrol de 13 años, aunque lo ve difícil: “Ojalá, ya le dije que se apure porque no lo voy a esperar mucho tiempo, en cualquier momento voy a decir adiós”.