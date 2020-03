Celio Valladares: “Sin salud no podemos jugar fútbol”

Brayan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La veda indefinida que tiene la Liga Nacional por el coronavirus sigue afectando a los 10 equipos del balompié catracho y Lobos de la UPNFM es uno de los que soporta la crisis a pesar del paro de labores.

La falta de continuidad de los entrenamientos en el terreno de juego y la incertidumbre de cara al futuro del Torneo Clausura son las aristas con las que tienen que convivir los jugadores estudiosos.

Por ello, Zona conversó con el guardameta estudioso, Celio Valladares, para conocer cómo está el ambiente universitario.

¿Cómo sobrellevás esta cuarentena con la familia?

No es nada fácil, porque te pone a pensar muchas cosas. Sobre todo lo que esperamos, primero Dios esto termine pronto y no sabemos realmente porque hay poca información de parte de nuestras autoridades. Pero estamos creyendo y confiando que esto va acabar pronto y que si Dios lo permite, la salud de todos estará bien y retomaremos con normalidad nuestras actividades. No es fácil estar en casa encerrado debido a que estamos acostumbrados a estar en constante movimiento, pero allí la llevamos.

¿Cómo ha afectado esta pandemia al fútbol?

Sin duda que el deporte se ha visto afectado y a nivel mundial, pero la salud es primero y sin ella no se puede hacer deporte. Por eso es más importante la salud y eso es lo que todo ciudadano espera, que la salud de nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros y los desconocidos esté bien y que, a partir de eso, volvamos a nuestras actividades.

¿Tenés comunicación con los compañeros?

Tenemos un grupo en WhatsApp y por allí nos pasamos comunicando cosas, también hablando un poco por teléfono. Todos decimos que está difícil, pero que hay que confiar. La mayoría ha sido optimista y confiando en Dios yo creo que vamos a regresar a entrenar y seguir con el torneo.

¿Les ha hablado la directiva de ajustes salariales?

No nos han mencionado nada, pero tenemos una directiva muy buena y noble. Seguro todo va a seguir de buena forma. Con lo de la paga todo está normal y eso es lo que nosotros creemos; medio puedo mencionar que la directiva hizo el intento de adelantar algo, pero sabemos de la calidad de nuestra directiva. Los directivos están atentos de nosotros y por eso estoy seguro de que no vamos a tener problemas de pago, y esperamos que así sea en todos los equipos.

Anular el torneo, darle el título a Motagua o esperar, ¿qué opción ves más viable?

Sin duda eso no es lo más importante, es cierto que es mi trabajo y es de lo que vivo, pero realmente eso no es importante. Insisto, lo más importante es la salud y de ahí vamos a partir. Sin salud no podemos jugar fútbol. Por eso hay que esperar que la salud del país esté bien y de ahí vamos a partir para ver qué deciden las autoridades, porque nosotros solo somos unos empleados más. Tenemos que acatar lo que nuestras autoridades dicen.

¿Solés salir de casa o pasás encerrado?

Cuando salimos de casa vamos a una pulpería de cerca con todas las medidas necesarias y luego en casa hacemos lo normal. Cuando salgo ando la mascarilla, me lavo las manos, la ropa; me quito la ropa cuando regreso a casa.

¿Pero te ejercitás en casa para no perder tanto la física?

En cuanto a ejercicio, utilizo todas las herramientas que tengo en casa, como las pesas que tengo para ejercitarme. El resto del tiempo lo paso en otras actividades, como pasar conectado en línea, leer, así como ver series, películas y noticias. Estoy tratando de comer lo más saludable posible, no es fácil solo estar sentado o acostado porque el ejercicio lo hago por horas o por ratos. Estoy tratando de no perder tanto la forma física.

