Los japoneses se hacen a la idea "inevitable" de aplazar los Juegos

TOKIO, JAPÓN.- "Pensar en la seguridad de todos", "inevitable": los japoneses preguntados este lunes por la AFP ven globalmente de una forma favorable un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano boreal, prefiriendo ver la lucha contra la pandemia de Covid-19 como una prioridad.



Ante el Parlamento japonés, el Primer ministro, Shinzo Abe, reconoció este lunes que un aplazamiento "podría ser inevitable", cuando la pandemia continúa progresando en el mundo, afectando ya a 324,000 personas de 171 países y territorios.

El presidente del COI, Thomas Bach, anunció que se daba cuatro semanas para decidir sobre un eventual aplazamiento de la competición, cuando los llamamientos en este sentido se multiplican. Canadá dijo incluso que no enviará delegación en caso de mantenimiento en las fechas iniciales.



"No dudo que hacerse con la organización de los Juegos y organizarlos ha necesitado un enorme esfuerzo, pero no creo que debamos tomar riesgos con la salud de la gente", estima Naonobu Terashima, jubilado de 78 años, preguntado este lunes por la AFP en las calles de Tokio.



"Es preferible pensar primero en la seguridad de todos, por lo que un aplazamiento me parece inevitable. No creo que algo tenga que seguir cueste lo que cueste, si eso conlleva riesgos", insistió.

Resto del mundo

Un punto de vista compartido por Noriko Shuzui, de 75 años, para quien "aunque Japón ha logrado controlar el virus, si el resto del mundo no lo ha logrado no podremos recibir a deportistas y espectadores".



"Sería triste que caminemos hacia un aplazamiento", estimó, por su parte, Yudai Yamamoto, de 22 años, empleado de una sociedad comercial, "pero la anulación no es una opción, quiero poder asistir a los Juegos en algún momento".



Si, hasta ahora, tanto las autoridades japonesas como el COI aseguraban que los Juegos de 2020 debían disputarse en las fechas previstas, la situación sanitaria mundial pareció hacer a los japoneses cada vez más escépticos, como lo muestra un sondeo del diario Yomiuri, publicado este pasado fin de semana, en el cual un 69% de las personas encuestadas se mostró favorable a aplazar el evento.



Solo un 17% juzga que hay que mantener los Juegos como fueron programados y un 8% se muestra convencido que es mejor anularlos.



El aplazamiento de un evento tan gigantesco es de todas maneras una "operación muy compleja", previno el sábado el presidente del COI, Thomas Bach, en una entrevista al medio regional alemán SWR.



"Aplazar los Juegos Olímpicos no es como reprogramar un partido de fútbol al sábado siguiente", señaló Bach.

