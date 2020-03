Federación descarta declarar campeón al Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- El presidente de la Federación Española de fútbol descartó la idea de coronar al Barcelona campeón de La Liga si la competición no se puede reanudar por la pandemia del coronavirus.



Luis Rubiales dijo el martes que la federación no contempla dar por nula el resto de la temporada y darle el título al Barcelona, puntero al momento de la suspensión. Añadió que el objetivo será tartar de completar el torneo el 30 de junio, pero podría extenderse necesario.

“No podemos garantizar que se pueda terminar antes del 30 de junio”, dijo Rubiales al comparecer en una teleconferencia tras sostener una reunión con las federaciones territoriales. “Ojalá que sí, es nuestro deseo, pero esta fecha no tiene porqué ser un muro infranqueable. Si esto no sucede, se hablaba de que se terminara con la clasificación actual y eso sería una tremenda injusticia”.



Rubiales indicó que prefiere modificar el calendario de la próxima temporada en vez de hacer cambios que impedirán un final justo para el actual curso.



“Todos esperan homogeneidad y justicia. La temporada 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas pese a la situación extraordinariamente negativa”, dijo. “El año que viene ya veríamos cómo queda la competición, pero no habrá una Liga de 22 equipos en primera división”.

