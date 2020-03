El Vida de Honduras alista dos nuevas joyitas para exportar: Wisdon Quaye y Marvin Bernárdez

LA CEIBA, HONDURAS.- Wisdom Quaye y Marvin Bernárdez apenas pasan las dos décadas de vida pero en el club Vida ceibeño han encontrado las herramientas perfectas para empezar a construir su futuro desde que un nombre en común los flechara para firmar con el Rojo: Ramón Enrique Maradiaga.

Los dos tienen cara de cipotes traviesos, parecen tipos de costumbres sanas y lo primero que le cuentan a Zona Deportiva es la forma en que llegaron a ser parte del

equipo cocotero.

De entrada se presenta Wisdom Quaye (en realidad sus dos nombres son Wisdom Niiayitey -después revelaría que son de origen ghanés y que así fue bautizado por

su padre-) y cuenta su historia: “Llego al Vida de una manera increíble porque un domingo me invitaron a jugar un partido burocrático en el Complejo Wilson

Palacios, sin saber que en las graderías estaba el profe Ramón Maradiaga. Yo me tenía un bulevar por el carril derecho y al final el profe se me acercó, me

preguntó mi edad (iba a cumplir 16 años) y me dijo que fuera a la pretemporada”.

Sin perder el hilo, salta como un grillo Marvin Bernárdez, a quien todos por acá conocen como la Flecha por su velocidad de turbo: “Recuerdo que llegué a

hacer unas pruebas para poder quedarme en las reservas del Vida y el que estaba eligiendo era Ramón Maradiaga. Al final me llamó aparte y me pidió que al día

siguiente me presentara a entrenar con Primera. ¡No lo podía creer!”.

- Cumpliste un sueño, Marvin...

- Sí, soñé llegar al Vida, de niño lloraba cuando el equipo perdía y ahora por fin se me ha dado la oportunidad de llegar arriba.

- ¿Y vos también, Wisdom?

- La verdad es que yo de niño no miraba Liga Nacional, solo a la Selección. Y como el de muchos, mi ídolo era Carlos Pavón por sus golazos, nos dio muchas

alegrías en la H y por suerte lo tuve como entrenador.

- ¿Y el tuyo, Flecha?

- Admiré mucho a Jeffry la Rata Brooks y a Marvin Chávez, el Hijo del Viento, ellos han sido mis ídolos desde mi infancia...

Una última, por favor...

Marvin es más tímido que Wisdom, aunque el fin de semana pasado casi pone de rodillas al campeonísimo Olimpia con una vaselina a Edrick Menjívar que se

estrelló en el horizontal. Pensar que si las cuentas cuadraban, iba a jugar ese partido con la camiseta blanca pero “no se dio el traspaso por temas ajenos a

mi persona que prefiero no tocar... aunque claro que sería lindo llegar a un club como Olimpia”, acepta este lateral-volante-carrilero de buena técnica y

extrema movilidad.

Al tiempo que se toman la mano y le regalan una nueva sonrisa a la cámara de Edgar Wity, los dos jugadores dejan escapar un gesto de seguridad cuando se les

pregunta por su futuro. Acaban de firmar contrato con una agencia internacional, cuya ficha más visible es la del exvolante uruguayo y actual comentarista

deportivo Alvaro Izquierdo.

“Uno de mis sueños es salir campeón en Liga y ser un futbolista exitoso en el extranjero... para eso se requiere sacrificio y mucha disciplina pero tengo una

ilusión muy grande”, cuenta Wisdom Quaye.

“Mis metas a corto plazo son llegar a la Selección Nacional y salir al extranjero”, confirma Marvin Bernárdez, el hijo de don Gumercindo Bernárdez y doña

Ligia García que tiene un círculo cerrado por si el triunfo llega a sus manos: “Mis papás y mi amigo Carlos Castillo siempre han estado conmigo desde el día

cero, también mi novia. Si a mí me va bien, a ellos les irá súper mejor”.