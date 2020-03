FIFA señala que Infantino no pidió a nadie encontrarse con fiscal suizo

LAUSANA, SUIZA.-El presidente de la FIFA Gianni Infantino, que habría tratado de obtener información confidencial sobre la investigación a la FIFA en julio de 2015, siete meses antes de su elección como presidente, "no pidió a nadie" encontrarse con el fiscal general suizo, señaló este martes la federación internacional.



"Infantino tenía interés en averiguar si las investigaciones no estaban dirigidas contra él", escriben los autores del informe publicado la semana pasada por la Autoridad de Vigilancia de la Fiscalía Suiza (AS-MPC), según reveló el sábado el diario Le Monde.



"No pidió a nadie encontrarse con el fiscal general de la confederación y/o su equipo en 2015, o en otro momento antes", señaló la FIFA en un comunicado enviado a la AFP este martes.



"Además, en julio de 2015 Infantino no tenía la intención de presentarse a la presidencia de la FIFA y apoyaba plenamente la candidatura de Michel Platini", que luego fue suspendido, añadió la FIFA.



Para la federación internacional, este informe de la Autoridad de Vigilancia "contiene una teoría del complot inventada".

La Autoridad de Vigilancia señaló que "Infantino estudiaba entonces una candidatura a la presidencia de la FIFA y tenía interés en saber si las investigaciones a la FIFA estaban dirigidas contra dos rivales directos por la presidencia", cuyos nombres no se facilitan.



Según el informe, el fiscal general suizo Michael Lauber, encargado de la investigación por corrupción en la FIFA, y el primer fiscal de Haut-Valais Rinaldo Arnold, amigo de Infantino, se reunieron el 8 de julio de 2015.



Pese a que ambos interesados aseguraron haber discutido sobre "cuestiones generales de procedimiento penal", la Autoridad de Vigilancia asegura por su parte que también hablaron de "los procesos FIFA", abiertos en mayo de 2015 para investigar la corrupción en el seno de la instancia.



La revelación de esa reunión del 8 de julio de 2015 podría reforzar la hipótesis de una colisión entre el presidente de la FIFA y la fiscalía suiza.



Para la FIFA, si Infantino una vez elegido se encontró con Lauber fue "para mostrar su voluntad, y la de la FIFA, de cooperar en las investigaciones de lo que pasaba en la FIFA antes de su llegada".



El miércoles, Lauber fue sancionado por haber mentido y "entrabado" la investigación disciplinaria de la que era objeto sobre su gestión del caso de la FIFA, después de haberse reunido en tres ocasiones con Infantino, mientras la investigación por corrupción estaba abierta.

