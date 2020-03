Comisario: ocho agentes tomaron fotos del cadáver de Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El comisario del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que ocho agentes habrían tomado o compartido fotografías que mostraban escenas crudas del accidente de helicóptero en que pereció Kobe Bryant.



Sin embargo, el jefe policial aseguró que había ordenado a los agentes borrar esas imágenes.

"Ésa fue mi prioridad, asegurarme de que esas fotos no existieran más", aseveró Villanueva el lunes, en declaraciones a NBC News. "identificamos a los agentes involucrados, quienes acudieron al cuartel voluntariamente, admitieron que habían tomado estas fotos y las borraron. Y estamos satisfechos por el hecho de que los involucrados hayan hecho eso".



El comisario dijo que, en la semana del accidente, se enteró de que incluso ocho agentes habrían estado involucrados.

VEA: Así responde la familia de Kobe Bryant tras filtración de fotos del accidente



"Comunicamos en términos claros que esa conducta era inexcusable", aseveró Villanueva. "Quiero decir, había gente que lloraba la pérdida de sus seres queridos. Era una inconciencia tener esto, encima de todo lo que había pasado".



Villanueva explicó que el departamento policial carece de una política específica sobre tomar fotografías con teléfonos para uso personal. Sin embargo, afirmó que planea cambiar esa situación, y expresó su deseo de que una ley estatal prohíba tomar fotografías no autorizadas de escenas de accidentes donde aparezcan cadáveres.



En declaraciones al canal KABC-TV, Villanueva dijo que los agentes enfrentan una investigación y posibles medidas disciplinarias, aunque no las precisó.



El departamento policial tiene una política que prohíbe tomar y compartir fotografías en escenas de crímenes. Sin embargo, ésta no se aplica a accidentes, dijo el comisario a otro canal, KCBS-TV.

VEA: El desgarrador mensaje de la esposa de Kobe Bryant tras accidente



Bryant, su hija y otras siete personas fallecieron el 26 de enero, cuando su helicóptero se estrelló contra una colina en la localidad de Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, en medio de una densa niebla. Las víctimas se dirigían a un torneo de basquetbol juvenil en las instalaciones deportivas que Bryant tenía en Thousand Oaks.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) sigue investigando el accidente.

El diario Los Angeles Times informó la semana pasada que una fuente de seguridad pública, enterada de lo ocurrido, había visto una de las fotos en el teléfono de otro agente, en un lugar que no se relacionaba con la investigación del accidente. Agregó que las fotos mostraban el lugar del desastre y restos de las víctimas.



Sólo la oficina forense del condado y la NTSB tenían autorización de tomar fotos del lugar del accidente.



Luego de tratar con algunos familiares enlutados, "genera simplemente un sentimiento de traición" el saber que otras fotos se tomaron, dijo el comisario a KABC-TV. Comparó el hecho con un "golpe bajo".

ADEMÁS: Ciclista revela fotos inéditas del accidente aéreo de Kobe Bryant





La viuda de Bryant, Vanessa, estaba "absolutamente devastada" por las versiones de que se habían compartido sin autorización fotos del lugar del accidente, dijo su abogado la semana pasada.



Villanueva dijo a KABC-TV que se ha disculpado con los deudos.