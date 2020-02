“No nos pueden seguir anotando cinco goles”: Denovan Torres  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El guardameta de Marathón, Denovan Torres analizó previo al entreno de los verdes el juego contra el Olimpia por la fecha 10 del del torneo de Clausura 2020.



El arquero de los verdes lamentó la goleada del pasado fin de semana y espera que el club muestre una mejor cara para el duelo.



“Ya estando pensado en el partido del domingo y recuperar los tres puntos que perdimos”, comenzó diciendo Torres.



El capitán de los verdes considera que el club tiene que mejorar en la zona defensiva para evitar que les anoten en el juego de este fin de semana.

“Tenemos que trabajar más en defensa, no habíamos recibido más de dos goles antes y nos hacen cinco, es algo que no puede seguir pasando”, indicó.



“Para este juego hay que ser más certeros ya que en Tegucigalpa no lo fuimos y en este tipo de juegos no podemos fallar tanto”, afirmó.



“Para el domingo no hay margen de error, yo estoy claro que no es fácil que te anoten cinco goles". Torres considera que el club se relajó demasiado en la capital contra el Olimpia.



“Por ahí entramos muy confiados pero bueno ese juego ya fue historia y los partidos a veces se dictan por las circunstancias”, destacó.

