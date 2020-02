Inglaterra, Escocia e Irlanda prohíben el juego de cabeza en el fútbol infantil

LONDRES, INGLATERRA.- Las federaciones de fútbol de Inglaterra, Escocia e Irlanda prohibirán el juego de cabeza durante las sesiones de entrenamiento infantiles, hasta los 12 años, y establecerán una serie de reglas hasta los 16 años, anunciaron este lunes.



"Sin juego de cabeza en la fase de aprendizaje de base (escuela primaria)", anunció la Federación Inglesa (FA) en un comunicado que detalla las nuevas líneas directrices enviadas a los clubes.



Para las categorías entre 12 y 16 años, el juego de cabeza será introducido en los entrenamientos de manera progresiva y con balones de tamaño adaptado y sin estar excesivamente inflados, añadió la FA.

Para los partidos, por el contrario, no se ha tomado ninguna medida.



La decisión de las tres federaciones llega tras la publicación en octubre de un estudio de la universidad de Glasgow, con antiguos futbolistas escoceses, que evidenció que los jugadores tenían 3,5 más opciones de morir de una enfermedad neurodegenerativa que la media.



"Naturalmente, hubo llamamientos para prohibir el juego de cabeza tras la publicación del estudio. Es perfectamente comprensible", señaló Les Howie, responsable de fútbol base de la FA, en otro comunicado.



"Pero debemos retener que el estudio no muestra que los cabezazos (al balón) tenían un vínculo con las enfermedades neurodegenerativas y que no había ningún elemento para sugerir que el juego de cabeza tenía que ser prohibido en todos los niveles de la competición", añadió.

La próxima temporada también se modificará el tamaño de los balones, que deberán estar inflados al mínimo de lo que autoriza el reglamento, añadió la FA.