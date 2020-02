Semana de definición en tercera fase de la Copa Libertadores 2020

MONTEVIDEO.- Una semana de nervios a flor de piel vivirán ocho clubes de la región, entre ellos el Inter de Porto Alegre, del ariete peruano Paolo Guerrero y bicampeón del torneo, cuando encaren los partidos de vuelta de la tercera ronda de la Copa Libertadores 2020 por cuatro cupos en la fase de grupos.



El 'Colorado gaúcho', monarca en 2006 y 2010, y en pleno proceso de adaptación al estilo de juego y forma de trabajo del entrenador argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, igualó 0-0 la semana pasada con el colombiano Deportes Tolima en Ibagué, un buen resultado a domicilio pero que tendrá que refrendar en el Beiro-Rio el miércoles.

"Se hizo un gran esfuerzo en Ibagué y logramos llevarnos un empate en cero. No es un mal resultado. Ahora nos corresponde intentar resolver la serie en casa", dijo Coudet.



El ganador de la serie se insertará en el Grupo E, en el que se encuentran sembrados Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile y el colombiano América de Cali.



Cuartofinalista en la pasada edición y constante animador del torneo, el paraguayo Cerro Porteño cayó 1-0 en su visita al Barcelona de Ecuador en Guayaquil.



Ahora, el equipo más popular del fútbol ecuatoriano, que en el 2019 no superó la segunda fase, le devolverá la visita al 'Ciclón' en Asunción también este miércoles.



"No es un mal resultado, pero nunca es bueno perder (...) Ese partido fue de ida y vuelta y la llave está abierta para revertirla en Asunción", señaló el DT de los paraguayos, Francisco 'Chiqui' Arce.



El ganador de la fase irá al Grupo A, donde se encuentra el campeón defensor Flamengo, el ecuatoriano Independiente del Valle y el Junior de Barranquilla.



Un Guaraní que se las trae



Convertido en la noticia de la Copa al eliminar en la segunda fase al Corinthians, el modesto Guaraní intentará seguir siendo la sorpresa cuando reciba el jueves en Asunción al Palestino de Chile, al que derrotó 1-0 en su visita a Santiago.



"Si bien es cierto que es una victoria importante, y más de visitante, la llave está abierta, faltan 90 minutos y somos dos equipos muy parejos, no podemos dormirnos y tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra", aseguró el técnico de los aurinegros, el argentino Gustavo Costas.



Palmeiras, Bolívar y el argentino Tigre esperan en el Grupo B al ganador de esta serie.



Igual situación vive el colombiano Independiente Medellín, que el martes en suelo argentino intentará defender la ventaja de 1-0 ante el Atlético Tucumán.



"En el equipo somos conscientes que lo que nos jugamos el martes. El objetivo está claro e iremos a buscar esa clasificación que todos queremos", aseguró el entrenador del 'Poderoso', el paraguayo Aldo Bobadilla.



El ganador se sumará al Grupo H, que conforman Boca Juniors, Libertad de Paraguay y el Caracas FC.



La fase de grupos, según el calendario del torneo, se disputará del 3 de marzo al 7 de mayo.



La final de la sexagésima primera edición de la Libertadores está prevista en el estadio Maracaná en Rio de Janeiro el 21 de noviembre.



El campeón de la Copa disputará el Mundial de Clubes de la FIFA de este año y del 2021, la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Copa Sudamericana 2020 y ganará un cupo en la fase de grupos de la Libertadores del próximo año.



-- Partidos de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores 2020 (entre paréntesis los resultados registrados en la ida):



- Martes

En Tucumán: Atlético Tucumán (ARG) - Independiente Medellín (COL) (0-1)



- Miércoles



En Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Barcelona (ECU) (0-1)



En Porto Alegre: Internacional (BRA) - Deportes Tolima (COL) 0-0



- Jueves:



En Asunción: Guaraní (PAR) - Palestino (CHI) (1-0)