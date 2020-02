"No pude hablar en días"; Pau Gasol luego de enterarse del trágico accidente de Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El ex jugador de los Lakers, Pau Gasol, se encuentra en Los Ángeles en la previa del “Juego de Estrellas de la NBA”, durante su estadía en los Estados Unidos, el pivote español ha hablado por primera vez sobre la muerte de su amigo y compañero Kobe Bryant, relatando lo difícil que fue para él asimilar la noticia.

Gasol se encontraba en su natal Barcelona al momento de lo sucedido y relató cómo se enteró del trágico accidente donde perdieron la vida Kobe, su hija Gianna y siete personas más: "Iba conduciendo a casa, en Barcelona. Venía de ver un partido de baloncesto y estaba a tres o cuatro minutos de casa cuando mi esposa empezó a recibir mensajes de un amigo diciendo que Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero".

Ambos ex jugadores mantenían un vínculo muy cercano con la estrella de los Lakers, teniendo una amistad que trascendía más allá del deporte. Ambos basquetbolistas son muy recordados por llevar a los angelinos a lo más alto del baloncesto mundial, ganando dos anillos de campeonato en 2009 y 2010.

El ahora agente libre, también detalló que: "No entendía lo que me estaba diciendo mi mujer. Mi cara se quedó totalmente blanca. Seguí conduciendo en silencio los siguientes minutos y escuchaba sus palabras mientras las intentaba entender en mi cabeza. Cuando entré en casa, me eché a llorar".

Asimismo, Pau Gasol relata que no pudo hablar con nadie durante varios días, solamente con el manager de Los Lakers, Robert Pelinka, con quién encontró fuerzas para hablar sobre la situación y para preguntar cómo se encontraban todos en el entorno del equipo angelino.

La siguiente vez que salí de mi casa fue para ir al aeropuerto y venir a Los Ángeles porque me sentía mal por estar lejos", señaló Gasol. Asimismo el catalán viajó hasta la capital de California para acompañar a Vanessa y sus hijas en ese duro momento de sus vidas.

“Necesitaba estar aquí cerca de su familia, estar disponible. No puedo llegar a entender lo que están pasando. Su pérdida es brutal. No sabía expresar cómo me sentía. Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí por si necesitaban algo. No sólo ahora: estaremos a su lado para siempre".

Si bien es cierto, Pau Gasol tras el lamentable hacho había compartido su sentir a través de sus redes sociales, compartiendo frases como: “Esto es como una pesadilla, no puedo esperar a despertarme... pero la pesadilla continúa", dejando en claro su dolor por la pérdida de su amigo, a quien consideraba como su hermano mayor.

Actualmente, Pau Gasol está como agente libre y está sometiéndose a un proceso de recuperación para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y disputar la competencia de básquetbol con la Selección de España.

