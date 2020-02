"No me voy a meter en la vida de Messi", dice Quique Setién

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Quique Setién, evitó este miércoles entrar en la polémica abierta por el cruce de declaraciones entre Eric Abidal y Leo Messi, argumentando que es algo que no le compete y que no se va a "meter en la vida" del astro argentino ni de nadie.



"Hemos hablado un minuto sobre este tema" con la plantilla en el entrenamiento, aseguró Setién en rueda de prensa, afirmando que con los jugadores ha hablado sobre todo de "la importancia que tiene el partido de mañana, la obligación que tenemos de centrarnos de manera total y absoluta en el partido" de cuartos de final de la Copa del Rey en el campo del Athletic Bilbao.



"A mí lo que me interesa es el fútbol, todo lo demás son situaciones que entiendo que no voy a poder controlar por lo tanto no me desgasto en ello", añadió Setién, tras la polémica abierta el martes.



En una entrevista con Sport, el director deportivo azulgrana, Eric Abidal, justificó la destitución del técnico Ernesto Valverde, entre otras cosas, porque "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con él.



Esta declaración no gustó a Messi, que contestó inmediatamente con un mensaje en Instagram afirmando que "cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos" y conminando a los responsables de la dirección deportiva a "asumir sus responsabilidades".



Setién negó haber hablado con Messi específicamente sobre este asunto, asegurando que "tiene la experiencia y la capacidad suficiente para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer".



"No me voy a meter en la vida de Messi, ni en la vida de nadie. Yo tengo que conseguir que mis jugadores vengan felices, que los argumentos que les ponemos en el césped sean buenos argumentos para que ellos vean que van creciendo y vamos ganando, lo demás no me compete", aseguró Setién, que también afirmó haber visto bien al astro argentino.



"Lo veo con ánimos, le he visto sonriente, le he visto bien, le encanta venir a entrenar, le encanta estar aquí y lo he visto igual que ayer o antes de ayer", afirmó Setién.