Rafael Zúniga: El árbitro me mandó a comer m...

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego de que Real España venciera en el último minuto a Platense en el Morazán, el portero Rafael Zúniga reveló que el juez Selvin Brown lo ofendió durante ese juego.

"Mis compañeros dieron todo en el campo, metieron y lucharon; lo último lastimosamente es que nos expulsan a un jugador y no pudimos sacar un resultado positivo, pero esto es fútbol, hay que darle vuelta a la página y confiando en Dios ojalá podamos sumar de a tres"

Agregó: "El árbitro tiene derecho a hacer su trabajo tranquilo, el jugador tiene lo suyo y por ahí hay bastante molestia, lastimosamente no se les puede decir nada, no sé qué reglamento tiene el árbitro, como que fueran de cristal... Solo porque le dije: 'Profe'; me saca la amarilla y me manda a comer 'M'.

El cancerbero de Platense dijo que “si me toca reunirme con la Comisión de Arbitraje en la cara se los puedo decir”.

Tras el partido del domingo, Real España se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Mientras que Platense sigue en las postreras de la tabla con 1 tanto a su favor.