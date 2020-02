Maradona se lamenta tras igualdad de Gimnasia: "Entramos dormidos"

BUENOS AIRES, ARGENTINA .- Diego Maradona, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, lamentó el empate 1-1 que consiguió su equipo como visitante ante Huracán, en uno de los partidos de la Superliga del fútbol argentino, un resultado que no ayuda al 'Lobo', último en la tabla de promedios del descenso.



"Entramos dormidos, boludos (atontados)... y los boludos no juegan al fútbol. (Empezar así) es lo peor que te puede pasar. Al equipo lo vi bien, pero entramos dormidos y acá hay que ganar", expresó Diego Maradona luego del empate, en el que su equipo recibió un gol antes de los dos minutos de juego, pero empató a los 10 tras un acierto del colombiano Jonathan Agudelo.

"Necesitamos ganar. Nosotros cambiamos al 9 por otro 9. Jugamos a ganar, pero Huracán se plantó bien, y nos ganaron bastante de cabeza. Estos empates no nos sirven para nada. Vinimos por los tres puntos, pero a lo último no podíamos más", admitió el entrenador de Gimnasia.



"Tenés que tener a los pibes arriba (bien de ánimo). Pero es difícil cuando ves la tabla y ves que estamos en el fondo, y digo 'la pucha, no puede ser'", se lamentó el ex astro de la selección argentina campeona en México-1986.



Como se ha hecho costumbre desde su vuelta al fútbol argentino, Maradona fue recibido con una ovación en la cancha de Huracán, en esta ocasión por el recordado Miguel Brindisi, compañero de equipo en el Boca campeón del fútbol argentino en 1981.



"El Palacio (estadio Tomás Ducó) es tu casa", lo recibió una bandera con su rostro y la camiseta de la selección argentina campeona en México-1986, además de una banda de rock que cantaba en un costado del campo de juego mientras el recordado "10" pisaba la cancha.



Diego Maradona vivió el partido sentado en un cómodo sofá en el banco de suplentes, y más allá de un par de reclamos al árbitro, se sintió arropado por las muestras de cariño de los hinchas de Huracán, que llegaron a pedirle que pateara un tiro libre, a lo cual el astro respondió "si pudiera...", imposibilitado por una lesión crónica en las rodillas que limita sus movimientos.

