Real Madrid pasa a cuartos de Copa del Rey con goleada  

MADRID, ESPAÑA.-El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey con una goleada en Zaragoza (4-0), mientras que el Valencia, actual campeón del torneo, necesitó los penales para eliminar a la Cultural Leonesa, de la tercera categoría.



El equipo de Zinedine Zidane visitaba en un estadio histórico del fútbol español, La Romareda, a un Zaragoza que lleva siete temporadas en la segunda división y que busca el regreso a la máxima categoría del fútbol español.



Por el momento, la diferencia entre ambos equipos quedó reflejada en el marcador, aunque el equipo madrileño también se vio beneficiado por el tempranero gol del francés Raphael Varane, que en el minuto 6 remató a la red un centro del alemán Toni Kroos.



El centrocampista germano estuvo también en el origen del segundo gol, al pasar la pelota a Lucas Vázquez, que sacó un derechazo al pisar el área para batir al arquero zaragocista (32).

VEA: El homenaje del Real Madrid a Kobe Bryant previo a la Copa del Rey



El joven brasileño Vinicius sentenció en el segundo periodo culminando una buena combinación con el colombiano James Rodríguez (72) y el francés Karim Benzema redondeó la goleada rematando un centro de Dani Carvajal (79).



También se clasificó con solvencia para los cuartos de final la Real Sociedad, que se impuso por 3-1 a Osasuna, con doblete del sueco Alexander Isak (34 y 69) y otro tanto del noruego Martin Odegaard (61).



Marc Cardona logró el tanto del equipo navarro (36).



El Valencia, vigente campeón del torneo, sufrió para lograr el pase a la siguiente ronda.



Después de ser incapaz de hacer un solo gol en 120 minutos de juego a la Cultural Leonesa, el equipo de tercera categoría que había eliminado al Atlético de Madrid en la ronda anterior, el Valencia necesitó llegar a los penales para avanzar en el torneo del KO.

LEA: Adjudican derechos de Copa del Rey por 80 millones de euros



En el desenlace desde los once metros, el héroe valencianista fue el arquero Jaume Doménech, que atajó los dos primeros disparos de los locales.



El Valencia no falló ninguno de los cuatro lanzamientos que ejecutó, incluido su capitán Daniel Parejo, que con su gol certificó la clasificación 'che'.



Antes, el Villarreal logró también una clasificación dificultosa en Vallecas, con dos goles en los últimos minutos de juego para tumbar al Rayo Vallecano (2-0), de la segunda categoría del fútbol español.



No fue un partido fácil para el Villarreal en Vallecas y el duelo se decidió en los últimos minutos con los goles de Fernando Niño (83) y del veterano Santi Cazorla (85).



El otro partido de este miércoles, entre Badajoz y Granada, se fue a la prórroga tras acabar 2-2 los 90 minutos de juego.