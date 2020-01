El brasileño campeón del mundo Lucio anuncia que se retira del fútbol

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El defensor brasileño Lucio, campeón del mundo con la Seleçao en 2002, anunció este martes que colgaba los botines, a la edad de 41 años, tras haber disputado las últimas dos temporadas en el Brasiliense, un equipo de cuarta división.



"Es un día especial para mí. Hoy pongo fin a mi carrera como atleta profesional del fútbol, con mucho orgullo y muy agradecido a Dios, a Brasil, a Rio Grande do Sul, a mi familia y a todos quienes durante todo este tiempo me apoyaron directa o indirectamente", declaró el ya exjugador a TV Globo.



Lucimar da Silva Ferreira, más conocido como Lúcio, nacido en 1978, inició su carrera en el club de su ciudad natal de Planaltina (cerca de Brasilia) y llamó rápidamente la atención del Internacional Porto Alegre (la capital de Rio Grande do Sul), que lo contrató en 1997.



Su juego sedujo igualmente al Bayer Leverkusen, que lo llevó a Alemania en 2001.



En 2002, fue el autor del único gol del Bayer en la final de la Liga de Campeones que el equipo germano perdió (2-1) ante el Real Madrid.

Del Leverkusen pasó al Bayern de Múnich, con el que ganó la Bundesliga en 2005, 2006 y 2008.



De 2009 a 2012 jugó en el Inter de Milán, con el que en 2010 logró el histórico triplete Liga, Copa de Italia y Liga de Campeones.



Su carrera en Europa terminó con un paso de seis meses por el Juventus.



De regreso a Brasil, actuó en el Sao Paulo FC y el Palmeiras.



Con la Seleçao, fue titular en Corea-Japón 2002, cuando la canarinha obtuvo su quinta y hasta ahora última Copa del Mundo.