Edinson Cavani, un mito del PSG a punto de salir por la puerta de atrás

PARÍS, FRANCIA.- Máximo goleador de la historia del PSG, Edinson Cavani finaliza contrato en junio, pero su falta de minutos esta temporada le aboca a un final diferente al soñado: O cambia de aires ahora, con el Atlético muy interesado, o vivirá unos últimos meses difíciles en la capital francesa.



Actualmente suplente, el delantero que va camino de los 33 años no estará el domingo en Lorient para jugar en la Copa de Francia. Su técnico Thomas Tuchel declaró este sábado que es baja por "una pequeña lesión" en la pelvis.



Gran ídolo del Parque de los Príncipes, el antiguo jugador del Nápoles deberá esperar para alcanzar los 200 goles con la camiseta del PSG. Su contador está parado en 198.



El periplo triunfal de Cavani como jugador del PSG se frenó en seco desde comienzos de septiembre, cuando Tuchel se decantó por el eficaz Mauro Icardi, que acababa de desembarcar procedente del Inter, como 9 titular.

'Todavía nuestro Matador'

Desde entonces el uruguayo se ha tenido que conformar con algunos minutos en Ligue 1, reencontrándose con el gol en partidos sin mucha trascendencia; un doblete ante los amateurs del Linas-Montléhry a principios de enero en Copa y un tanto de penal contra el Galatasaray un mes antes en un duelo con todo decidido en la Champions.



A cinco meses del final de su contrato el 'Matador' no ha renovado. Varios medios en Italia, Francia y España han publicado su futura marcha al Atlético, que no pagaría por el traspaso e incluso existe la posibilidad de que se incorpore en la actual ventana de fichajes, abierta hasta el 31 de enero, por una cantidad inferior a su valor de mercado.



"Un equipo como el PSG, que tiene grandes objetivos, debe guardar a Edi porque es todavía nuestro Matador, un jugador increíble", señaló el miércoles el capitán del PSG Thiago Silva.



"Desafortunadamente vuelve tras una lesión importante, ha perdido un poco la confianza, pero nosotros, el grupo, tenemos confianza y espero que se quede hasta el final", añadió.



Tuchel, como el director deportivo Leonardo, han declarado que no cuentan con la salida del jugador en enero. "No nos gusta cambiar mucho durante el invierno, esto no es el 'monopoly'", señaló el primero hace unos días, invitando a Cavani a "luchar por su puesto".

Lesión 'diplomática'

Tras dos partidos en el banquillo, Cavani ni siquiera viajó a Mónaco el miércoles en el triunfo 4-1 del PSG, que justificó su baja por un dolor en la ingle, aunque el futbolista entrenó con normalidad un día antes.



Varios medios calificaron la lesión de "diplomática", a la espera de que se cerrara su pase al Atlético.



Leonardo tomó la palabra sobre el uruguayo en noviembre. "No hay que tener dudas sobre los que han hecho mucho por el club", dijo sobre Cavani y Thiago Silva, que también finaliza contrato este año.



El 'Matador', fiel a su perfil, se ha mostrado muy discreto durante los últimos meses, normalmente comprometido y sonriente en los entrenamientos después de superar una lesión en la cadera que sufrió en agosto.



Tras casi siete años en el PSG, las horas de Cavani parecen estar contadas.