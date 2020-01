Ernesto Valverde: La Supercopa está en Arabia Saudita por el dinero

YEDA, ARABIA SAUDITA.- El técnico del Barcelona Ernesto Valverde no se fue por las ramas al pronunciarse sobre lo que motivó a la Federación Española de fútbol llevar la Supercopa a Arabia Saudita y reconoció el miércoles que están en el país por el dinero.



Valverde habló un día antes que el Barcelona enfrente al Atlético de Madrid en el renovado torneo que se disputa por primera vez en Arabia Saudita tras un lucrativo acuerdo de tres años que negoció la federación, pese a las críticas de activistas de los derechos humanos.



"Sé que tiene mucha resonancia lo que pasa, pero hay que tener en cuenta que el fútbol en el que estamos metido es una industria”, dijo Valverde en una rueda de prensa. “Se buscan ingresos, que es por lo que realmente estamos aquí”.



El Real Madrid enfrentaba al Valencia en la primera semifinal el miércoles.



Valverde manifestó que prefería mantener el viejo formato en el que sólo se enfrentaban el campeón de la Liga y el de la Copa del Rey, a ida y vuelta en España.



“No es lo mismo que jugar en casa, pero aquí estamos", dijo Valverde.



La Supercopa también se escenificó fuera de España la pasada temporada, cuando el Barcelona venció al Sevilla en Tánger, Marruecos, en una final a partido único.



El contrato de la federación para jugar en Arabia Saudita tendría un valor de 120 millones de euros (134 millones de dólares). La federación asegura que el acuerdo ayudará a España en su intento de conseguir la sede de la Copa Mundial de 2030 junto a Portugal.



La iniciativa de jugar en Arabia Saudita fue en contra de larecomendación que el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin hizo a los equipos europeos de no viajar a países “donde los derechos básicos de las mujeres no son respetados”.



Amnestía Internacional organizó una pequeña protesta frente a la embajada de Arabia Saudita en Madrid el miércoles, reclamando la liberación de mujeres activistas que luchan por sus derechos en Arabia Saudita.



El Barcelona es el equipo más laureado del torneo con 13 títulos, tres más que el Real Madrid.