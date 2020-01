Estos son los trucos y claves para saber si un casino online es de confianza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Año a año, la afición por los juegos de casinos online aumenta a pasos agigantados debido a la comodidad y facilidad que nos ofrece para jugar desde nuestra propia casa o desde cualquier lugar, solo con tener un dispositivo electrónico.



Existe la duda natural de que las plataformas de casinos online que visitamos podría prestarse a un timo virtual, aunque las estadísticas indican que el 99% de las mismas están reguladas acorde a la normativa, siendo, por tanto, seguras. Este porcentaje puede llegar al 100% si jugamos solo en casinos regulados como los que aparecen en sitios como www.betting24.fi.



Es por ello que, como consumidor de esta industria de entretenimiento, conozcas algunas claves y trucos para que puedas jugar tranquilo y tengas la capacidad de reconocer los casinos online más seguros.



Por ejemplo, se puede detectar la seguridad de un casino online simplemente con el Protocolo https. Esto quiere decir que si la dirección electrónica del casino no empieza por “https”, este no es considerado un casino online seguro. Lo que ello nos garantiza es que los datos viajan de forma cifrada y, por tanto, no quedan al alcance de cualquiera.



El dominio es también importante para determinar la seguridad de un casino online, pues si tiene el sufijo de algún país, es más probable que haya seguido un filtro de validez antes de salir a la red.



Los métodos de pago son también un indicativo importante. Todas las transferencias deben aparecer de forma clara en la web, dejando en claro cada una de las cantidades de dinero que van a ingresar o salir de la plataforma. También podemos fijarnos de que ofrezcan distintos tipos de pago con entidades conocidas y reguladas, tales como PayPal y otros. Esta característica nos hará notar si es un casino online totalmente seguro.



Todo casino online debe contar con la advertencia legal de ser para mayores de 18 años, o alguna frase similar que haga referencia a la mayoría de edad para poder jugar. Es imprescindible tener en cuenta que, con la Ley de Regulación del Juego, la web deberá contener las recomendaciones para un juego responsable en las que se detallen todos los aspectos relacionados con el juego así como las consecuencias negativas que puedan tener.



Existen mecanismos de comprobación de la identidad establecidos en la regulación de juego estatal de varios países que garantizan la protección de los derechos de los participantes en los juegos y tratan de evitar la utilización de identidades falsas o no pertenecientes al usuario, la suplantación o usurpación de identidades de terceros, así como la vulneración de las prohibiciones subjetivas para poder jugar.



Un detalle que no debe pasar desapercibido es el de la protección de datos, por lo que es fundamental que el sitio web contenga las especificaciones de la política de privacidad con los datos de las personas que se registran.



El espacio de contacto también es muy importante para darnos cuenta si la empresa establece un canal de comunicación para cualquier problema que pueda surgir, tal como un correo electrónico, teléfono o la dirección de la propia empresa. Eso nos dará la seguridad de que estamos jugando en una plataforma regulada y totalmente legal.