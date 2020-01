Liverpool elimina al Everton en FA Cup, Lucas Moura salva al Tottenham

LONDRES, INGLATERRA.- El Liverpool, pese a jugar con un equipo lleno de habituales suplentes, superó 1-0 a su vecino Everton, este domingo en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra, en la que el Tottenham empató 1-1 en Middlesbrough y tendrá que disputar un nuevo duelo ante el mismo rival ('replay').



El derbi de Anfield era el choque estrella de esta ronda y el Liverpool decidió con un golazo del joven de 18 años Curtis Jones, con un potente disparo dirigido a la escuadra del arco defendido por Jordan Pickford en el minuto 71.



Jurgen Klopp, que en los últimos días se quejó del alto ritmo de partidos en el fútbol inglés, optó por una renovación profunda en su once, dando minutos a los jugadores menos habituales y titularizando incluso al japonés Takumi Minamino, recién llegado desde el Salzburgo austríaco.



La apuesta con los teóricos suplentes y jugadores más jóvenes salió bien para el entrenador alemán, ya que el Liverpool sobrevivió a esta ronda.



"Han jugado un fútbol valiente", destacó Klopp sobre los jugadores más jóvenes. "Estoy contento por lo que han mostrado. Un partido sensacional y un tanto sensacional, ¿qué más se puede pedir?", apuntó.



James Milner, uno de los pocos jugadores de primera línea que no tenían descanso en este partido, fue cambiado por lesión tras apenas nueve minutos de juego.



Es la sexta victoria seguida de los 'Reds', teniendo en cuenta todas las competiciones, y el quinto partido consecutivo en el que el Liverpool no recibe ningún gol.



El último tanto recibido por el campeón europeo fue el pasado 18 de diciembre en las semifinales del Mundial de Clubes, el que marcó el argentino Rogelio Funes Mori para el Monterrey mexicano, que fue derrotado 2-1 entonces por el Liverpool, que tres días después se proclamó campeón de ese torneo tras superar 1-0 al Flamengo brasileño.



Por su parte, el Tottenham sufrió para empatar 1-1 en Middlesbrough, ante un equipo que vaga por la zona medio-baja de la clasificación de la Championship, la segunda categoría inglesa.



En diez días tendrá que jugar el 'replay', un nuevo partido para decidir el clasificado, dentro de diez días con el Tottenham como local.



El Middlesbrough, que entrena el exinternacional inglés Jonathan Woodgate, se adelantó en el marcador en el 50 por medio de Ashley Fletcher, disparando las alarmas en el equipo londinense.



El empate llegó once minutos más tarde, en el 61, cuando Lucas Moura anotó de cabeza a centro del marfileño Serge Aurier.



El Tottenham, sin embargo, fue incapaz de culminar la remontada y echó en falta a su atacante estrella, Harry Kane, lesionado el día de Año Nuevo.



"Cuando íbamos perdiendo 1-0, en ese momento sí que sentí que estábamos en apuros. Podíamos quedar fuera, como le ha pasado a otros equipos de la Premier League, pero conseguimos reaccionar", respiró aliviado el técnico de los 'Spurs', José Mourinho.