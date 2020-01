Dudamel renunció a la Selección de Venezuela por mala relación con la federación

CARACAS, VENEZUELA.- Rafael Dudamel anunció este jueves su renuncia a la Selección de fútbol de Venezuela alegando que su relación con dirigentes de la federación local "se fue deteriorando aceleradamente", según una carta difundida por su equipo de trabajo.



"He tomado la decisión de dar un paso a un costado (...). Considero que es lo mejor para la selección nacional. Mi relación con la dirigencia (de la Federación Venezolana de Fútbol, FVF) se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar", indica el documento firmado por Dudamel.



"Dejo el cargo (...) para que a un nuevo entrenador se le puedan ofrecer las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían", agrega sin hacer referencia a un acuerdo que según medios de comunicación de Brasil tiene cerrado con el Atlético Mineiro para relevar a Vágner Mancini.



El exguardameta de 46 años deja la Vinotinto cuando faltan tres meses para el inicio de la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar-2022.



Su adiós abre un año crucial para Venezuela, con Copa América Argentina/Colombia-2020 en agenda junto con el arranque de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo.



Los primeros encuentros premundialistas de la Vinotinto serán en marzo frente a Colombia y Paraguay. La Copa América se jugará entre el 12 de junio y el 12 de julio.

Dudamel asumió el mando de Venezuela el 1 de abril de 2016, luego del despido de Noel 'Chita' Sanvicente. "Trabajé para devolverle a nuestro equipo nacional la jerarquía que merecía", aseguró en su carta de renuncia.



Con él en el banquillo, Venezuela jugó 42 partidos entre competencia oficial y compromisos amistosos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas, 52 goles a favor y 49 en contra. La cuenta incluye tres compromisos no oficiales contra selecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña, todas comunidades autónomas de España.



Su hoja de servicios muestra éxitos con las categorías base de la Vinotinto, con participaciones en mundiales Sub-17 (2013) y Sub-20 (2017).



La FVF no ha anunciado candidatos para tomar el testigo de Dudamel, aunque la prensa local baraja los nombres del exseleccionador vinotinto César Farías, actualmente a cargo de Bolivia, o su hermano Daniel Farías, quien entrena al Deportivo La Guaira en el campeonato local.