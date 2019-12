VAR solo se usará en la Premier contra los errores "claros y evidentes" de los árbitros

LONDRES, INGLATERRA.- El videoarbitraje (VAR) sólo se usará a partir de ahora en la Premier League para corregir errores "claros y evidentes" tras una última jornada polémica, anunció el secretario general de la International Board (IFAB), el ente que diseña las reglas del fútbol.



Norwich, Brighton, Sheffield United, Wolverhampton, Brighton y Crystal Palace vieron cómo los árbitros les anulaban goles en la jornada del 'Boxing Day' en decisiones tomadas por el VAR, en ocasiones por un margen ínfimo en jugadas de fuera de juego.



Lukas Brud, secretario general de la IFAB, admitió que el VAR debe utilizarse en jugadas con errores "claros y evidentes". "No se debe pasar mucho tiempo buscando cosas marginales", añadió.



"Si tenemos que pasar varios minutos para decidir si hay fuera de juego o no, quiere decir que no es claro y evidente y que la decisión original (la del árbitro) debería prevalecer", insistió.



El responsable se refería sobre todo al partido que enfrentó al líder Liverpool contra el Wolverhampton, con victoria para los Reds por 1-0, después de que a los 'Wolves' se les anulara el tanto del empate por una jugada de fuera de juego de apenas unos centímetros.



A comienzos de diciembre, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin instó a la IFAB a "clarificar" el uso del VAR, citando sobre todo las jugadas de los fueras de juego y las manos.