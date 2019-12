Futbolista ecuatoriano muere en accidente de tránsito

QUITO, ECUADOR.- Edison Realpe, futbolista ecuatoriano de 23 años, falleció este domingo en un accidente de tránsito en Esmeraldas, en un hecho que conmueve y enluta al fútbol ecuatoriano.



El jugador militó en las dos últimas temporadas en Liga de Quito y su contrato concluía el 31 de diciembre de este 2019.



Según se conoció, El Nacional iba a ser el próximo destino de su corta carrera que comenzó en el Guayaquil City, en el 2014.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro y exmandatario del Guayaquil City, presentó sus condolencias y confirmó la noticia.

“El día que le dije que se iba a Liga no lo podía creer, estaba muy emocionado. En el primer partido que jugó contra Guayaquil City, en el Chucho (Benítez) me buscó para regalarme su camiseta. Me sorprendió el gesto. Una pena esta noticia, que tristeza. Descansa en paz, Gabrielito”, posteó en twitter.



Antes, el vicealcalde de la localidad de Río Verde, Elvis Mendoza, confirmó la tragedia. "Acaba de fallecer en Esmeraldas, en accidente de tránsito, el futbolista Édison Realpe".



Realpe estuvo dos temporadas en Liga intercalando buenas y malas actuaciones. Su participación más consagratoria ocurrió en la segunda final del torneo del 2018.



Aquel 16 de diciembre, el lateral ingresó a la cancha a reemplazar a Franklin Guerra, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Pese a que medía 1.75, el entrenador Pablo Repetto lo ubicó como defensa central, un puesto en el que nunca había actuado.