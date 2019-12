Tras El Clásico, Barcelona y Real Madrid en busca del liderato antes de Navidad

MADRID, ESPAÑA.- Tras empatar el miércoles en El Clásico empatado 0-0, Barcelona y Real Madrid afrontan la 18ª jornada de la Liga española el fin de semana aspirando a ocupar en solitario el liderato del campeonato antes de la tregua de Navidad.



El Barça, líder liguero empatado a 36 puntos con el Real Madrid, recibe el sábado al Alavés (14º, 19 puntos), que paso a paso va alejándose de los puestos de descenso.



El equipo vasco visitará a un equipo azulgrana que intentará regalar una victoria a su público, tras la imagen gris mostrada el miércoles frente al Real Madrid.



Un triunfo permitiría a los azulgranas ponerse líderes en solitario del campeonato, siempre que el Real Madrid tropiece el domingo contra el siempre complicado Athletic de Bilbao (7º, 27 ptos), que visita el domingo el Santiago Bernabéu.



El Athletic acude al feudo merengue en busca de tres puntos que lo meta zona europea.



El Real Madrid, por su parte, tras el buen juego mostrado en Barcelona el miércoles se presenta ante su público con la misión de recuperar la pegada perdida, que le llevó a cosechar dos empates consecutivos contra Valencia (1-1) y Barcelona (0-0).



"Atravesamos una gran dinámica de juego y con equilibrio físico. La pena es que termina el año. Nos gustaría que no parase, ojalá sigamos manteniendo este nivel después de vacaciones, aunque antes hay que ganar al Athletic", afirmaba tras el partido contra el Barcelona, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.



Cinco puntos por detrás de merengues y azulgranas, el Sevilla (3º) visita el sábado a un Mallorca (17º) necesitado de puntos, a sólo una unidad de los puestos de descenso a segunda división.



El equipo andaluz confiará en una victoria y en un tropezón de los dos equipos cabeceros para acercarse más a ellos.



El Atlético de Madrid (5º, 29 ptos) visita el domingo al Betis (12º, 23 ptos) esperando mantener la dinámica de juego y victorias, tras encadenar dos triunfos consecutivos frente al Lokomotiv de Moscú en Liga de Campeones y contra Osasuna el pasado fin de semana en el campeonato español.



A siete puntos de Real Madrid y Barcelona, el Atlético necesita seguir sumando para no descolgarse más de los puestos de delante.



"Esta Liga no da respiro absolutamente a nadie. El que menos se aleje de los puestos de arriba tendrá más 'chances' seguro", afirmaba el técnico del equipo rojiblanco, Diego Simeone, el sábado pasado tras el encuentro contra el Osasuna.



El domingo tendrá una nueva oportunidad de sumar tres puntos de oro para seguir cerca de la cabeza liguera.