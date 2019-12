El autor de polémica campaña de Serie A contra racismo pide disculpas

ROMA, ITALIA.- El artista Simone Fugazzotto, que ilustró una campaña contra el racismo de la Serie A de fútbol mediante tres pinturas de monos, que han provocado polémica en Italia, se disculpó este jueves pero defendió la intención de su obra.



"Como artista no estoy obligado a nada, pero por supuesto que me uno a las disculpas de la liga a los que haya ofendido", dijo Fugazzotto, que tiene numerosas obras que representan monos, en una entrevista con el diario La Repubblica.



Sus disculpas llegan después de las que el martes transmitió el administrador delegado de la liga, Luigi De Servio.



Fugazzotto explicó que su intención, representando a los humanos como monos, era hacer de esa obra una "herramienta de defensa", en un momento en el que los estadios italianos son escenario de habituales incidentes racistas, especialmente gritos de monos dirigidos a jugadores negros.

El artista explicó haber visto esos comportamientos como hincha en los estadios, así como el lanzamiento de plátanos en dirección a los jugadores negros.



"He decidido convertir a cada uno en un mono. Un mono caucásico, un mono asiático, un mono africano", explicó, añadiendo que inicialmente quería que sus cuadros fueran acompañados de la inscripción "Todos somos monos".



El lanzamiento de la campaña de la liga el lunes se vio seguido de reacciones de indignación, tanto de clubes del campeonato italiano como de la asociación FARE, que lucha contras las discriminaciones.



El centrocampista escocés Liam Henderson, que juega en el Verona, considera la campaña "estúpida e inadecuada".



El jugador se vio confrontado al racismo cuando los aficionados de su equipo profirieron gritos de mono al delantero del Brescia Mario Balotelli.



"Nunca había visto algo así", dijo el jugador de 23 años sobre los insultos a Mario Balotelli.



Sin embargo también se ha quedado atónito con la campaña de Simoe Fugazzotto. "Creo que es estúpido e inadecuado", dijo. "Pero no se puede acusar solo a Italia, sucede en todas partes. Es una pequeña minoría. Las personas que lanzan gritos o insultos racistas son estúpidas, no tienen educación".



"Es importante educar a estas personas porque es inaceptable, es triste ver esto en 2019", concluyó Henderson.