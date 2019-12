City golea al Arsenal; Tottenham vive resurgimiento  

LONDRES, INGLATERRA.-Tottenham vive un resurgimiento en la Liga Premier, mientras que Arsenal y Manchester United van en declive.



Sólo cuatro puntos separan ahora a los clubes en la Premier, pero últimamente han tomado caminos muy distintos. José Mourinho ha guiado al Tottenham en su ascenso del 14to al quinto puesto de la tabla. El gol de Jan Vertonghen en tiempo de compensación extendió la racha ganadora del técnico portugués a cuatro victorias en cinco juegos al sellar un triunfo de 2-1 en su visita a Wolverhampton el domingo, lo que colocó al conjunto del norte de Londres por encima de los anfitriones en las posiciones de la liga.



Manchester United se encuentra un punto y un lugar detrás del Tottenham después de un empate de 1-1 con un Everton en apuros, lo que apagó el ambiente que se vivía en el Estadio Old Trafford luego de victorias sucesivas sobre el Tottenham y el Manchester City.



El City de Pep Guardiola retomó el nivel el domingo aprovechando el colapso de la defensiva del Arsenal para golear 3-0 a un club que es dirigido temporalmente por Freddie Ljungberg.



Kevin De Bruyne anotó después de apenas 89 segundos de juego antes de asistir en el gol de Raheem Sterling y agregar el tercero del City para llegar a cuatro dianas en sus últimas cinco actuaciones.



Un triplete de títulos parece muy lejos de los jugadores del City incluso antes de llegar a la mitad de la temporada, con el Liverpool 14 puntos arriba de ellos en la cima de la tabla. Pero los campeones defensores ahora se hallan cuatro puntos detrás del segundo lugar Leicester, que el sábado se tuvo que conformar con un empate de 1-1 ante Norwich.

Mientras que en Wolverhampton, un cabezazo del defensa Vertonghen puso al Tottenham sobre los Wolves en el quinto sitio de la tabla general gracias a las cuatro victorias de Mourinho en sus primero cinco partidos desde que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino.



Los Wolves cayeron a la octava posición y vieron finalizada su racha invicta más larga en la primera división desde 1962 tras 11 encuentros, pese a que sólo han sufrido dos derrotas en los últimos 19 partidos disputados en todos los torneos.



El Tottenham se puso al frente después de ocho minutos.



El tiro de Son Heung-min fue rechazado por el arquero Rui Patricio, pero el balón llegó a los pies del brasileño Lucas Moura en la banda derecha y éste se escapó de Jonny y Romain Saiss. El delantero entró al área para marcar su tercera diana en siete partidos bajo la dirección del técnico portugués.



Los Wolves respondieron a los 67 minutos.



Adama Traoré había dado problemas al cuadro visitante durante todo el encuentro y los hizo pagar, recibiendo un pase del mexicano Raúl Jiménez y dando un disparo que terminó en el fondo de la red.



No parecía que el Tottenham iba a recuperar su ventaja hasta que Vertonghen cabeceó un tiro de esquina de Christian Eriksen.



En otro partido, Mason Greenwood llegó al rescate en un día importante para los jugadores jóvenes del Manchester United, conquistando un empate 1-1 ante el Everton.



El encuentro disputado en Old Trafford alargó a 4.000 la racha de partidos consecutivos en que los locales incluyeron a un joven graduado de su academia en la alineación.



No obstante, las celebraciones no ocurrieron según lo planeado.



El United se ubica en el sexto sitio de la clasificación, a cuatro puntos de distancia de los cuatro lugares que otorgan un boleto para la Liga de Campeones. Por su parte, el Everton se encuentra tres puntos por encima de la zona de descenso.

