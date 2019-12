﻿Estos son los partidos de Champions League de este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada de la Champions League de Europa se complementará este miércoles con los ocho encuentros restantes para culminar los enfrentamientos estipulados de esta semana.



Son tres duelos los que sobresalen en el calendario de este día: Brujas-Real Madrid, Leverkusen-Juventus y Bayer Múnich-Tottenham.



El martes también se disputaron otros ochos partidos, dejando como resultado la definición del 50 por ciento de los octavos de final de la Champions League.

Liverpool, Barcelona, RB Leipzig y Valencia avanzaron a la segunda fase como líderes de sus secciones, mientras que Napoli, Borussia Dortmund, Lyon y Chelsea lo hicieron como segundos.

Los partidos de este miércoles:

- Shakhtar vs Atalanta | 11:55 de la mañana (hora de Honduras

- Dinamo Zagreb vs Manchester City | 11:55 de la mañana

- Brujas vs Real Madrid | 2:00 de la tarde

- Atlético de Madrid vs Lokomotiv Moscú | 2:00 de la tarde

- Leverkusen vs Juventus | 2:00 de la tarde

- PSG vs Galatasaray | 2:00 de la tarde

- Olimpiacos vs Estrella Roja | 2:00 de la tarde

- Bayer Múnich vs Tottenham| 2:00 de la tarde