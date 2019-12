El Valencia, todo o nada en Ámsterdam contra el Ajax  

ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.-Es ahora o nunca: si el Valencia quiere ver su nombre en los octavos de final de la Liga de Campeones está obligado a ganar en Ámsterdam, el martes contra el Ajax (20h00 GMT), o a imitar el mismo resultado que firme el Chelsea contra el Lille.



Han sido unos primeros meses de temporada muy movidos en Valencia, pero el conjunto che ha logrado superar los momentos de inestabilidad y ha llegado a la última jornada de la fase de grupos de la 'Champions' dependiendo de sí mismo.



Las cuentas están claras: una victoria en el Johan Cruyff Arena de la capital neerlandesa clasifica a los de Albert Celades a las eliminatorias de la máxima competición continental, algo que la afición valencianista no disfruta desde hace siete temporadas.



El desafío no va a ser nada sencillo, porque el Ajax, líder de la llave H con 10 unidades -dos más que Valencia y Chelsea, y por tanto todavía no clasificado a octavos- solo ha perdido dos encuentros de trece esta temporada en su estadio.

En caso de no lograr sumar los tres puntos, la escuadra blanquinegra necesitará igualar el resultado del Chelsea en Londres contra el Lille francés. Los españoles tienen ganado el goal average particular con los Blues, gracias a su triunfo en Stamford Bridge en septiembre (1-0) y al empate 2-2 del pasado 27 de noviembre en Mestalla, lo que les garantiza quedar por delante de los ingleses en el grupo en caso de empate a puntos.

- 3-0 en Mestalla -

El Ajax llega al enfrentamiento luego de sufrir su primera derrota liguera en casa en 25 meses (2-0 contra el Willem II), la primera este curso en la Eredivisie.



Pese a que no parece el mejor presagio, el cuadro neerlandés tiene motivos para el optimismo.



No solo encabeza la tabla con tres puntos de ventaja sobre el AZ Alkmaar, segundo, sino también el grupo H y no necesita más que un empate contra los españoles para repetir presencia en octavos.



En el primer partido entre ambos equipos esta temporada a principios de octubre, el Ajax ya demostró su poderío aplastando 3-0 en Mestalla a los valencianistas.



Donny van de Beek, Hakim Ziyech -goleadores aquella noche- y Dusan Tadic son los principales argumentos del club que entrena Erik Ten Hag para que no se repita el triunfo que cosechó el Chelsea en su visita al inexpugnable coliseo 'Ajacied'.

- Equipos probables:

Ajax: Onana - Dest, Blind, Veltman, Tagliafico - Van de Beek, Lisandro Martínez, Edson Álvarez - Ziyech, Tadic, Promes. DT: Erik Ten Hag.



Valencia: Jaume - Wass, Garay, Gabriel, Gayá - Soler, Parejo, Coquelin, Ferran - Rodrigo, Maxi Gómez. DT: Albert Celades.



Árbitro: Clément Turpin (FRA)