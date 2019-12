Jorge Pineda: "Hay un malestar, teníamos argumentos para estar en la final"   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En Marathón ven complicado pasar a la gran final del torneo Apertura 2019-2020 y en voz del asistente técnico de Héctor Vargas, Jorge Pineda, "hay un grado de malestar en la institución" pero harán "el esfuerzo" para obra el milagro.



"Obviamente hay un grado de malestar en la institución porque teníamos argumentos para estar en la final, lo que hicimos en la segunda vuelta no nos ajustó pero no hay que desmeritar el actuar de los muchachos", analizó comenzando su comparecencia de prensa el segundo al mando del Monstruo.



Cree, sin embargo, que "no hay que desmeritae" a sus pupilos porque "hicieron todo lo posible para estar ahí" y aunque "no sé si nos va a ajustar, el esfuerzo lo vamos a tener en los dos partidos que vienen".



Pineda, incluso, afirmó que "sabemos que Motagua suma seis y obviamente en un último partido con Upn será difícil que no saquen un resultado, pero en el fútbol los partidos hay que jugarlos".



El momento, acepta, "es duro, individualmente al ponerse a pensar todo lo que transcurrió nos hace reflexionar que la tuvimos, desgraciadamente no tuvimos la certeza y capacidad en algunos partidos de meter la pelota".

Y en ese lamento imposible de hacer recuerda "el empate con Upn al último minuto, no ganarle a Vida y Real Sociedad... Vamos a luchar, a dar la batalla en estos dos partidos con Vida y Olimpia" a ver qué pasa.



A quienes quieren ver a Vargas y su cuerpo técnico fuera les recuerda que "en todas las instituciones sucede lo mismo, así que en ese sentido uno es profesional. Hay que recordarle a la gente que Marathón en algún momento no hacía más que 28 o 29 puntos, y desde que estamos nosotros hay un promedio de 34".



Sin quitar el dedo del renglón lanzó una frase contundente: "El aficionado que en un comentario en un periódico dice lo que quiere decir, es su problema".



Sobre su vínculo en vigor con el club, Jorge Ernesto contó que "me queda un torneo más, no sé cómo estará el profe con su contrato, al resto le quedan seis meses".



Cerró manifestándose en torno a algunos factores externos que han tenido que ver también para estar a las puertas de la eliminación: "Uno pretende en los partidos es que se respete al equipo de local o visita, obviamente cuando uno toca el tema del arbitraje hay comentarios adversos. Uno se queda callado en Honduras y le pasan por encima, así que mejor hablar".