Leicester gana al Everton y se coloca segundo a ocho puntos del Liverpool

Kelechi Iheanacho en acción en el duelo Leicester City vs Everton en la Premier League. (AFP)

LONDRES, INGLATERRA.- El Leicester se colocó en segunda posición, a ocho puntos del Liverpool, gracias a su victoria este domingo 2-1 en casa ante el Everton (17º) en la 14ª fecha de la Premier League, en la que Arsenal y Manchester United cosecharon sendos empates a dos en sus respectivos partidos.



Los 'Foxes' sumaron su sexta victoria consecutiva y lograron tres puntos, que, además de meter algo de presión a los 'Reds', sirven al campeón de la Premier en 2016 para consolidarse en la carrera por los puestos 'Champions'.



El brasileño Rocharlison adelantó de cabeza en el minuto 23 al otro conjunto de Liverpool, pero Jamie Vardy (68) y el nigeriano Kelechi Iheanacho (90+4) anotaron los goles locales. Este último al límite del fuera de juego tras ser anulado en primera instancia por el árbitro antes de recurrir al VAR.



Vardy amplió su ventaja al frente de los goleadores con su 13ª diana esta temporada.



"No vamos a hablar de la carrera hacia el título, vamos a afrontar los partidos como vienen, sabemos que podemos plantar cara a cualquiera cuando estamos bien, pero ya miramos al miércoles y al partido en casa ante el último, el Watford", comentó Vardy.



El cruel epílogo para el Everton podría tener consecuencias para el técnico portugués de los 'Toffees' Marco Silva.

Debut discreto de Ljungberg

En otro de los duelos más esperados del fin de semana, por conocer la nueva versión del Arsenal (8º), el cuadro de Londres no empezó todo lo bien que hubiera querido en el debut como técnico del sueco Freddie Ljungberg, que sucedió al cesado Unai Emery, logrando solo un empate (2-2) en campo del penúltimo clasificado Norwich (19º), gracias a un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang.



"Es fácil ver en lo que debemos trabajar. Debemos trabajar en las transiciones, dominamos pero nos contragolpearon con mucha facilidad", analizó el técnico sueco tras el partido.



Una de sus primeras medidas fue titularizar a Shkodran Mustafi, Granit Xhaka y Mesut Özil en su primer partido, que habían sido metidos en el armario en distintos grados por su predecesor.



Pero la prestación defensiva fue de nuevo increíblemente débil por parte de los Gunners, sobre todo por la ausencia de agresividad en los dos goles de los rivales, muestra que la obra a realizar es todavía inmensa.



El finlandés Teemu Pukki y Todd Cantwell habían adelantado al Norwich por dos veces en los minutos 21 y 45+2, pero en ambas ocasiones, el Arsenal logró empatar por medio de Aubameyang, primero en el 29 de penal y después en el 57.

Solskjaer en apuros

Por su parte, el Manchester United (9º) desaprovechó la ocasión de colocarse quinto al empatar 2-2 en Old Trafford ante el Aston Villa (15º).



Jack Grealish sorprendió a la zaga local con un disparo por la escuadra (11), pero Marcus Rashford (42) y el sueco Victor Lindelof (64) pusieron por delante a los 'Diablos Rojos', antes de que Tyrone Mings equilibrase definitivamente la balanza (64).



Ese resultado sitúa al técnico del United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, en la cuerda floja, en un momento en que la inercia de destituciones de entrenadores en la Premier podría costarle su cabeza.



"La clasificación de la liga en este momento no es lo que más me preocupa, está muy apretada. Sólo necesito asegurarme de que logremos buenas actuaciones y tres o cuatro buenos resultados seguidos", indicó Solskjaer.



En el otro partido disputado este domingo, Sheffield United empató en campo del Wolverhampton (1-1). Ambos equipos están respectivamente séptimo y sexto, justo antes del Arsenal.