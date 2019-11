El Arsenal despide a Emery y Ljungberg ejercerá como interino

LONDRES, INGLATERRA.-El Arsenal anunció este viernes el despido del español Unai Emery, un año y medio después de su llegada al banquillo, y el ascenso de su adjunto Freddie Ljungberg, que ejercerá como interino hasta que el club encuentre un nuevo técnico.



"Durante el tiempo que dirija al Arsenal, daré todo lo que tenga para que la gente vuelva a sonreír. Tenemos unas semanas muy cargadas por delante y el equipo necesita apoyo. ¡A trabajar!", señaló Ljungberg, antiguo centrocampista estelar del club.

Los Gunners no han ganado ninguno de sus últimos siete partidos, contando todas las competiciones, su peor serie desde 1992. El jueves cayeron en Liga Europa ante el Eintracht Fráncfort (2-1).



En un comunicado difundido a última hora del viernes, Emery, expresó que fue un "honor" haber entrenado a los Gunners.



"Fue un año y medio pleno de emociones, de grandes momentos y también de momentos más amargos. No pasó ningún día sin que yo me diera cuenta de la suerte que tenía por trabajar en este club, con estos jugadores, sus cualidades profesionales y personales", escribió el español.

Tras su llegada en 2018 procedente del París Saint-Germain, Emery, de 48 años, llevó al equipo a la final de la Liga Europa -que ganó tres veces consecutivas con el Sevilla-, pero no lo clasificó para la Liga de Campeones (fue quinto).



- Problemas de liderazgo -

El sucesor del legendario Arsene Wenger deja al equipo en la octava posición de la Premier League, sin dar muestras de mejora con respecto al curso anterior, a pesar de haber contratado por 80 millones de euros a Nicolas Pepe, uno de los mejores jugadores del pasado campeonato francés.



En sus 51 partidos de Premier, el español ha conseguido los mismos puntos (88) que Wenger en sus 51 últimos. Pero con diferencias de peso, como la relación de disparos intentados/recibidos, que con el francés fue de +177, mientras que con Emery es de -88.



Su empeño en sacar el balón jugado desde su área, cuando sus futbolistas no tenían la calidad necesaria para hacerlo ni la inteligencia táctica, le ha costado caro.

Ante las cifras, Emery se refugió en un discurso en el que aseguraba observar progresos en sus jugadores, que nadie más constataba. El problema de liderazgo se trasladó a los futbolistas, faltos de carácter para afrontar las situaciones adversas, con la excepción del francés Matteo Guendouzi, de 20 años, capaz de levantar la voz.

En los 78 partidos que dirigió en competición oficial, Emery tuvo 9 capitanes diferentes. Con 35 jugadores utilizados en la Premier esta temporada (1º de la competición) y sus 32 cambios antes del descanso (también 1º), el español parecía sin rumbo.



"Le agradecemos de manera sincera a Unai y a su equipo el esfuerzo por intentar llevar al club al nivel elevado que todos esperamos. Le deseamos lo mejor para el futuro", declaró Josh Kroenke, hijo del propietario del club.



- ¿Allegri, Pochettino, Nuno, Arteta...? -

Emery es el segundo entrenador del 'Big Five' inglés (City, Liverpool, United, Arsenal y Tottenham) que cae esta temporada, tras la sustitución de Mauricio Pochettino al frente del Tottenham por Jose Mourinho a mediados de noviembre.



Ljunberg, uno de los grandes nombres de la mejor época de los Gunners, será el técnico interino. El sueco jugó en el equipo entre 1998 y 2007, con Arsene Wenger en el banquillo. Se estrenará el domingo contra el Norwich en la Premier.



"Buscamos un nuevo entrenador y haremos un anuncio cuando el proceso haya terminado", añadió el Arsenal.



Entre los potenciales sustitutos de Emery, nombres de prestigio como Massimiliano Allegri, antiguo técnico de la Juventus, o Pochettino, a pesar de su pasado en los Spurs.



En los medios también han aparecido Nuno Espirito Santo, actualmente al frente del Wolverhampton, sorprendente quinto y en dieciseisavos de Liga Europa, y Mikel Arteta, adjunto de Pep Guardiola en el City y antiguo jugador del Arsenal.