Gareca dice que Boca Juniors le pidió referencias sobre Paolo Guerrero  

LIMA, PERÚ.- El técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, reveló este jueves que el popular club Boca Juniors de Argentina le pidió referencias sobre el goleador Paolo Guerrero, que milita en el Inter de Brasil.



"Boca sí me pidió referencias por él (Guerrero), no tanto en lo futbolístico porque en ese aspecto ya se sabe, sino más bien cómo es él", señaló el técnico argentino en rueda de prensa.



El 'Tigre' sostuvo que le "gustaría" que Guerrero vaya a jugar a Argentina. "Con un club del tamaño de Boca Juniors, él mantendrá siempre el nivel de competencia", dijo.



Recordó que el goleador peruano, de 35 años, ha militado en buenos equipos brasileños (Flamengo y Corinthians) y si tiene la posibilidad de llegar a un club grande como Boca, a él le "agradaría, pero son decisiones de él"



El fútbol argentino no es tan diferente al brasileño, pues ambos son muy competitivos, indicó. "La única diferencia es que el fútbol de Brasil no para nunca", dijo.

Según la prensa argentina, un emisario del Boca Juniors ha viajado a Brasil para reunirse con dirigentes del Internacional de Porto Alegre, a fin de conocer las condiciones para que Guerrero sea traspasado al club argentino.



Gareca dijo que el desafío de Guerrero es seguir poniéndose metas. "No solo se va a sentir beneficiado él sino que nos vamos a sentir beneficiados todos", precisó.

Mejor que antes de Rusia-2018

En cuanto al combinado inca, el técnico aseguró que Perú llegará "bien parado" al clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar 2022, que se inicia en marzo.



"Estamos mejor que en los inicios de las eliminatorias pasadas" a Rusia-2018, dijo.



Perú en los primeros cinco partidos clasificatorios a Rusia apenas hizo cuatro puntos, gracias su triunfo 1-0 de local ante Paraguay y empate 2-2 de local con Venezuela.



"Veo con mucho optimismo (a Perú) de cara a lo que se viene en las eliminatorias. Confiamos en nuestros jugadores, sabemos que va responder a la hora de jugar", dijo el seleccionador inca.



Gareca puso paños fríos a las críticas por el irregular resultados en los amistosos. En su último encuentro cayó 1-0 ante Colombia en Estados Unidos, dejando muchas dudas en su juego.



"Los partidos amistoso me gustaron, hubo buenos partidos como contra Colombia, me gustó bastante a pese a la derrota, nos dejó cosas positivas", señaló.



El técnico de la blanquirroja sostuvo que no se hace problemas por el fixture de las eliminatorias al mundial. "Si sigue igual que el anterior o si modifica, no tengo problema", expresó.

