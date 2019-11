Iverson Sacaza: El juvenil delantero catracho que la rompe en el Getafe de España

Los deseos y sueños de triunfar alimentaron las inspiraciones del joven futbolista hondureño Iverson Sacaza destacando en la Juveniles del Getafe en las Divisiones menores de España y Zona Deportiva conversó con la promesa después de uno de sus entrenamientos.

Su velocidad, agilidad, marca goleadora y lucha es lo que está dando de que hablar el centro delantero en el balompie menor de las tierras ibéricas.

"Me vine de Honduras, porque quería luchar por mis sueños y mi sueño es ser futbolista y siempre pensé que aquí habría una gran oportunidad de empezar bien y jugando en el Juventud Canaria en Tercera División de Cadetes y logré destacar con los 25 goles en 15 partidos. Llevo nueve goles en 10 partidos con el Getafe y debo seguir trabajando para llegar a más...", relató con alegría.

Un duro camino

Con tan solo 16 años de edad, Oneal que es su segundo nombre y como lo llaman en los campos de fútbol, tuvo que viajar 8,286 kilómetros desde su pueblo en Río Esteban, Balfate, Colón en Honduras a España para cumplir ese sueño de brillar en Europa y que sus padres se lo hayan llevado de su pueblo para una mejor vida fue clave...

Los campos del Puerto de La Ceiba, no fueron generosos para que el ariete iniciara con su racha rompe redes, "Estuve jugando fútbol en Honduras con el equipo Los Galácticos, pero no iba muy seguido a los partidos porque me quedaban un poco lejos y a veces no tenía donde a quedarme a dormir en y no podía ir a los partidos", recordó.

Tras dos años en España, los primeros meses fueron duros al no hallar algún equipo que estuviera cerca de la zona donde vivía. El Juventud Canario fue la primera aduana para que esta joyita dejara su huella catracha.

Al mudarse a la ciudad de Getafe, Oneal tuvo que cambiar nuevamente de equipo y liga, pero su perseverancia y el cumplimiento de algunas pruebas lo llevó a ser parte de la Juveniles A y C de Getafe.

"Al principio mi actuación en esta liga fue difícil, pues venía de jugar una sola vez en Honduras, a parte jamás había jugado federado y aquí las cosas cambian. Estoy trabajando todos los días y entrenando para lograr mis sueños y esfuerzo", aseguró.

Además agregó que al estar un liga competiva las dianas no han fallado con la artillería del Geta, “este año he tenido un cambio de liga, división y juego con futbolistas de mayor edad que me sacan uno o dos años y eso es un poco más difícil; pero aun así no me rindo y sigo luchando por mi sueño. Llevo nueve goles en 10 partidos y debo seguir trabajando para llegar a más...”.

El cambio de horario, clima y cultura fue una frontera que poco a poco fue venciendo el niño del Balfate, tierra productora de futbolistas de la talla de Romel Quioto, Elmer Guitti y Marlon el "Machuca" Ramírez. Y su familia fue clave de su éxito al acompañarlo a cada partido bajo circunstacias adversas.

El deseo de ser un gran futbolista en Primera en España y estar en la Selección Nacional es lo que inspira a seguir a adelante a Oneal hacia su futuro como delantero rompe redes.

“Quiero llegar debutar en Primera División y que alguna vez que me llegara a dar una oportunidad la selección de Honduras y a ver si Dios lo permite y logro llegar a primera”, concluyó el ariete catracho.