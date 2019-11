El niño que brilla desde la cuna...

Bryan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El sueño de todo niño futbolero es llegar a jugar en Primera con el equipo de sus amores para dejar la huella de su corazón: Carlos Pineda lo ha logrado gracias al esfuerzo de una madre que lo llevaba siempre de la mano a las prácticas de las reservas del León y a los consejos de un padre que apretó la tuerca en el momento más indicado...

Ahora es titular no solo del mediocampo del Olimpia de Pedro Troglio sino también de la Selección de Fabián Coito. Y solo tiene 22 años...

Hincha de lujo...

El reloj marcaba las 6:30 de la tarde y Carlitos estaba listo. El DT del Albo lo hizo descansar para la fecha 18, que vio junto a Zona en su casa de la Miraflores, y dejó los pantalones cortos por unos pantalones de mezclilla bien a la moda. Junto a su familia estaba con ansias de mostrar cómo el apoyo, el amor incondicional y el esfuerzo fueron las claves para llevarlo de ser casi un descarte a inicio de temporada a titularísimo fijo.

“La familia siente propio lo que hago, mis primos, tías y demás. Ayer justo me habló mi tía y me dijo que se siente orgullosa de donde estoy”, cuenta el mediocentro número “32” mientras ubica en la tele el canal que transmitirá el juego entre Olimpia y Vida desde La Ceiba. “Mis papás siempre han estado y todavía están sobre mí porque somos muy unidos”, afirma el futbolista que terminó de curtirse en Real de Minas el certamen pasado al tiempo que se acomoda en una silla del patio de esta casa de clase media.

La crianza de ganar…

¿Pero quién descubrió a esta joyita? Fue Ricardo Taylor, la fallecida gloria olimpista de los años sesenta que siendo vecino de la familia miraba cómo a los cinco años de edad Carlitos ya mostraba condiciones y marcaba diferencia jugando entre primos y amigos. “Un domingo el profe Taylor me llevó a las ligas menores de Olimpia”.

Y Carlitos no paró de aprender. “Lo que más me acuerdo es que siempre quedábamos campeones y nos costaba perder... en las ligas menores de Olimpia me criaron para no perder, quizá cuento unas tres o cuatro derrotas en toda mi vida en inferiores, por eso las derrotas las siento más”, recalca cuando recuerda las bajas y altas en las canchas polvorientas.

Y cuando en la tele narraban los goles que en el puerto hacían que Olimpia impusiera el récord de 44 puntos, en la mente de Carlitos Pineda volvían los años maravillosos, cuando visitaba el Estadio Nacional de la mano de su padre, don Marvin. “Ahí se reforzó nuestro amor por el club”, recuerda este buen amigo de las matemáticas (“me encanta esta materia”) y actual estudiante de ingeniería informática que no olvida su paso por la UPN, uno de sus tragos más amargos en el fútbol “porque no disfrutaba y sentía como un peso ir a entrenar, pues no me daban la oportunidad de jugar”.

Real de Minas, con el Negro Raúl Cáceres, le devolvió las ganas de triunfar al pequeño Carlitos, pieza clave del engranaje del Olimpia de Troglio, el entrenador argentino que revalorizó a Carlitos de tal manera que el hijo de don Marvin y doña Alicia puede soñar junto al olimpismo con la 31.

“No sé qué puedo prometer si ganamos la 31: raparme ya no pues me pelaron cuando debuté con la Selección... ja, ja, ja... pero sí es el reto del equipo, hemos trabajado para eso y ahora tenemos la posibilidad de buscarla”, explica Carlitos, que luego pone paños tibios: “No hay que confiarse porque en la pentagonal todo empieza otra vez y puede que hasta el último lugar llegue y te complique”.

Carlitos tiene los pies en la tierra. Sueña con su primera copa en Primera, pero no se adelanta... de todos modos de títulos en inferiores sabe mucho y de prudencia también...