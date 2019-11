Italia mejora con estilo, triunfos y vocación ofensiva

MILÁN, ITALIA.- La impresionante forma que muestra la selección italiana le ha provocado un dilema al técnico Roberto Mancini: ¿a quién no convocar el próximo año para la Eurocopa?



Los Azzurri cerraron el lunes la eliminatoria para el certamen continental con estilo, aplastando 9-1 a Armenia -su triunfo más contundente en 71 años.



Por primera vez, Italia tuvo a siete diferentes anotadores. Tres de ellos -Nicolò Zaniolo, el debutante Riccardo Orsolini y Federico Chiesa- anotaron por primera vez en un partido internacional.



“Todos ellos son jovencitos que están mejorando en cada partido”, valoró Mancini. “Tenemos seis meses de preparación para la Eurocopa, hay que mejorar algunas cosas, y entonces lo difícil será desafortunadamente dejar en casa a alguien que merece estar allí”.



Zaniolo, de 20 años y quien también juega como extremo, alineó adelante por primera vez para Italia junto con Ciro Immobile y Chiesa. Respondió anotando dos veces.

“Estoy muy contento, convertí otro sueño en realidad, pero sé que tengo que mejorar”, dijo Zaniolo. “Estoy contento como extremo y centro delantero, pero jugaré donde sea que tenga que jugar, y siempre trataré de dar todo de mí”. “Si me convocan para la Euro 2020, lograría otro sueño”, añadió.



El marcador del lunes se quedó cerca de la peor goleada que Italia haya propinado en la historia -un 9-0 sobre Estados Unidos en 1948 - pero alcanzó a romper otras marcas.



No sólo fue la primera vez que siete jugadores anotan en un partido de Italia, también se trató de la primera ocasión que la Azzurra termina una eliminatoria -de una Euro o una Copa Mundial - con un récord perfecto. Y nunca antes la selección italiana había registrado 10 triunfos consecutivos en un año natural.



También marcó el decimoprimer triunfo consecutivo de Italia, con lo que extiende este récord. La racha comenzó hace un año con un triunfo de 1-0 sobre Estados Unidos, gracias a un gol de último minuto de Matteo Politano.



Ese amistoso se disputó poco más de un año después de que Italia pasara la vergüenza de no clasificarse al Mundial de 2018, lo que desencadenó el despido de Gian Piero Ventura y la contratación de Mancini, seis meses después.

Tomó un poco de tiempo que el equipo se enchufara. Italia ganó sólo dos partidos en los primeros ocho partidos de Mancini, y sólo metió un gol en todos esos duelos.



En cambio, sumó 37 en sus 10 duelos de la eliminatoria, para compartir con Inglaterra la cima entre los equipos más goleadores. Recibió sólo cuatro tantos, una cifra mayor a la de apenas tres selecciones.



Algunos mencionarán que ciertos rivales en la eliminatoria eran débiles. Pero la realidad es que Italia normalmente no vencía a esas selecciones por diferencias tan amplias.



Y el inusitado deseo del equipo, de atacar desde el primero hasta el último minuto, ha atraído a nuevos seguidores, además de deleitar a sus propios futbolistas.



“Sinceramente, nunca había disfrutado tanto en la selección nacional, y los resultados lo demuestran”, expresó el capitán Leonardo Bonucci, quien acumula casi 100 convocatorias por Italia desde marzo de 2010, cuando hizo su debut internacional.