Robert Moreno evita a la prensa entre rumores de cambio

MADRID, ESPAÑA.-El seleccionador español, Robert Moreno, no compareció en rueda de prensa este lunes tras el clasificatorio europeo contra Rumanía, que la Roja ganó 5-0, mientras crecen los rumores en torno a un posible cese y la Federación Española convocó una rueda de prensa para el martes.



Moreno no salió a la obligada rueda de prensa, como hizo su homólogo rumano Cosmin Contra, tras el encuentro disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.



En el día en que España goleó y se aseguró ser cabeza de serie en la Eurocopa del próximo año, la noticia saltó por la tarde cuando la cadena de radio Cope informó de que Moreno no sería el seleccionador español en el torneo continental.



El emisora afirmaba que se estaría barajando la vuelta de Luis Enrique Martínez al banquillo de la Roja.



Tras el partido contra Rumanía, Moreno no atendió a las televisiones con derechos y no salió en rueda de prensa.



Según el diario Marca, el seleccionador se despidió entre lágrimas de los jugadores en el vestuario.



La Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha dado explicaciones este lunes, pero ha convocado una rueda de prensa para el martes a mediodía en su sede.



Está previsto que comparezcan el presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Francisco Molina.

Medio año de seleccionador

Segundo con Luis Enrique Martínez de seleccionador, Moreno se hizo cargo de la Roja en junio de este año después que 'Lucho' renunciara al cargo por la enfermedad de su hija, finalmente fallecida el pasado 30 de agosto de un cáncer de huesos.



El propio Moreno había afirmado en una rueda de prensa en septiembre que "Luis es un amigo. Si llegado el momento decide que quiere volver a entrenar yo estaré encantado de dar un paso al lado y volver a trabajar con él".



Con Moreno al frente la Roja ha registrado seis victorias y dos empates, incluyendo dos partidos que dirigió en nombre de Luis Enrique cuando éste no había todavía renunciado al cargo.



Conocido por su capacidad analítica, Moreno continuó el trabajo de Luis Enrique con un juego más directo y fomentando una mayor competencia, sin que ningún jugador tenga el puesto seguro.



"Tiene que haber competencia, si ya crees que vas a jugar siempre, esto hace bajar el pistón y yo no quiero que nadie baje el pistón", afirmaba.



España completó con él una brillante clasificación para la Eurocopa y el domingo, en la rueda de prensa previa al partido contra Rumanía, el propio seleccionador español aseguraba sentirse respaldado en su trabajo.



"El trabajo actual se está viendo reflejado en el campo", afirmó este lunes tras el partido el centrocampista de la Roja, Saúl Ñíguez, quien afirmó no saber "nada" al ser preguntado por un eventual cese de Moreno.



"Nosotros ahí no podemos hacer nada. Nosotros a lo que nos dicen, a jugar lo mejor posible", dijo, por su parte, Gerard Moreno, autor de un doblete este lunes, añadiendo, no obstante que los jugadores "estamos con el míster, con todo el staff. Estamos a muerte con él".