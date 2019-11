"Estoy listo" para jugar contra Hungría, dice el galés Bale

LONDRES, INGLATERRA.- Gareth Bale, que no juega con el Real Madrid desde hace un mes y medio, aseguró que está "listo" para el partido del martes contra Hungría, decisivo para Gales en su intento de jugar la próxima Eurocopa.



"He trabajado bien, sin problemas y estoy listo para el martes", declaró el delantero en la previa del partido contra los húngaros.



Bale no juega con el Real Madrid desde el 5 de octubre por lesión, aunque eso no impidió al seleccionador galés Ryan Giggs incluir a su estrella para los dos últimos partidos de clasificación para la próxima Eurocopa.



Bale reapareció el pasado domingo, jugando 60 minutos contra Azerbaiyán.



"Estoy listo. No jugué durante cuatro semanas y era importante tener 60 minutos en las piernas para tener algo de ritmo", explicó Bale, de 30 años.

La victoria galesa en Bakú (2-0) permite a la selección británica depender de sí misma para clasificarse para el torneo continental: una victoria el martes en Cardiff contra Hungría y Gales tendrá el boleto garantizado.



Gales se clasificó por primera vez para una Eurocopa en Francia-2016, torneo al que llegó hasta semifinales, aunque posteriormente los galeses no lograron el pase al Mundial de Rusia-2018, una competición que los británicos sólo disputaron en 1958.



"Mirando hacia atrás, creo que podemos usarlo de manera positiva. Sabemos lo que no queremos sentir después del partido", concluyó Bale, refiriéndose a la decepción por quedar fuera de un gran campeonato.

