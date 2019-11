Juan Ramón Mejía:" El fútbol no es de edad, es de momentos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El delantero Juan Ramón Mejía manifestó su alegría por el llamado a la Selección Nacional que recibió para enfrentar a Martinica y Trinidad.



"Estoy contento, es una gran oportunidad que se me da. Trataré de aprovechar el máximo, lo que vale es el hoy", comenzó diciendo.



Para Juan Ramón este llamado es tanto una oportunidad como un gran compromiso. "Estar aquí es una gran responsabilidad, sabemos lo que nos jugamos. Gracias a todos los que han visto mi trabajo, el profesor me ha dado la confianza para estar aquí y espero hacerlo de la mejor manera", manifestó.

Piensa que hay una gran competencia en el ataque de la H, pero dará la batalla por un puesto. "Es una gran competencia y estamos en una selección, sabemos que están los mejores. Lo que me toca es dar 200% para pelear un puesto".



Sostiene que nunca se sintió frustrado o desesperado porque no llegaba el llamado. "No, la verdad no. Estaba trabajando para el equipo y bueno gracias a Dios esto llega por añadidura y nos compromete más a seguir trabajando".



Sostiene que ante Martinica:"Vamos a salir a ganar. Se sabe del compromiso que tenemos, sabemos lo que significa un triunfo y es la mentalidad de este equipo".



Manifestó el agradecimiento a quienes lo han apoyado. "Agradecido con todos esos aficionados y con los compañeros del Real de Minas que con su trabajo facilitaron para que yo estuviera aquí".

En Honduras se considera que un jugador de 30 años ya es veterano, pero Juan Ramón ha conseguido su primer llamado. "El fútbol no es de edad, es de momentos. Gracias a Dios estamos viviendo un buen momento y hay que aprovecharla al máximo y disfrutar", dijo el delantero.



"Es un privilegio estar aquí entre los 32. El profe ha valorado mi trabajo y no importa la cantidad de convocados", agregó el atacante.



Hizo público su deseo de debutar con gol ante Martinica."Es la mentalidad en cada partido y más uno de delantero".