Atlético de Madrid vuelve a la senda del triunfo tras vencer 3-1 al Espanyol

MADRID, ESPAÑA.- Tras dos empates consecutivos en la Liga y una dolorosa derrota en Champions, el Atlético de Madrid se reencontró con la victoria al superar 3-1 al Espanyol este domingo, un triunfo que mete a los de Diego Simeone en el podio provisional.



El equipo catalán se adelantó con un tanto de Sergi Darder poco antes de la pausa (38), pero el argentino Ángel Correa logró la igualada en la última acción del primer tiempo (45+2).



En la segunda parte, Álvaro Morata adelantó a los locales al filo de la hora de juego (58), pero el Atlético no pudo sentenciar hasta el descuento, con un tanto de Koke Resurrección.



Con este triunfo, el Atlético se coloca con 24 puntos, a uno de los colíderes, Barcelona y Real Madrid, que el sábado saldaron sus duelos con triunfos ante Celta (4-1) y Eibar (4-0).



El Sevilla, no obstante, podría igualar con el equipo rojiblanco si se impone en el último partido dominical, el derbi de la capital andaluza frente al Betis (17º).



El Espanyol, por su parte, se mantiene en la zona de descenso con 8 puntos, a cinco de la salvación, que marca por el momento el Betis, siempre que el equipo verdinegro no gane el derbi.



El que escapó de momento de la zona de relegación fue el Mallorca, que ganó 3-1 al Villarreal este domingo con el primer gol en España del prodigio japonés Take Kubo, de 18 años y cedido por el Real Madrid.



El marfileño Lago Junior (13) y Dani Rodríguez (23), ambos de penal, pusieron por delante al Mallorca, y Santi Cazorla (49) acercó al Villarreal, también desde el punto fatídico.



Cuatro minutos después Kubo, gran promesa del fútbol mundial, se estrenó como goleador en la Liga con un zurdazo decisivo desde fuera del área.



En el otro partido disputado este domingo el Athletic (6º) se impuso en su estadio al Levante (12º) por 2-1.



Por los locales marcaron Iker Muniain (57) y Ander Capa (87), mientras que por los visitantes lo hizo Sergio Postigo (45+1).