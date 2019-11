Icardi-Navas, dos modelos de adaptación exitosa a París

PARÍS, FRANCIA.- Eficacia para uno, sobriedad para el otro: el delantero Mauro Icardi y el arquero Keylor Navas, decisivos el miércoles contra el Brujas en Liga de Campeones (1-0), dieron la razón a los impulsores de su fichaje en el último 'mercato', y confirmaron su rápida adaptación al club parisino.



Apenas transcurrieron unas horas entre la llegada de uno y del otro al PSG, en los últimos instantes del 'mercato' a comienzos de septiembre. El miércoles en el Parque de los Príncipes, apenas unos segundos separaron la ovación dispensada a uno y a otro.



El argentino, artífice del único gol del partido contra el Brujas, fue aclamado por el Parque de los Príncipes por un público al que se ha ganado a base de goles. El costarricense, que detuvo un penal, llevó a éxtasis a unos seguidores que llevan años buscando un referente bajo palos.

Y eso que ambos llegaban de la decepción que supuso la derrota ante el modesto Dijon en Ligue 1 (2-1), en un choque en que Icardi no marcó por primera ocasión en seis partidos consecutivos, y en el que Navas pudo haber hecho más en los goles locales.



Pero las estadísticas hablan por sí mismas. Desde inicios de mes de octubre, Icardi suma siete partidos y ocho goles. Y cuatro partidos y cuatro goles en lo que va de Champions. El argentino suma ocho goles en los apenas diez partidos que ha jugado en la máxima competición europea en su carrera.



Algo que sólo tres jugadores han logrado en la historia de la competición (Simone Inzaghi, Sadio Mané, Harry Kane), según la página de estadísticas Opta.



¿Y las actuaciones del exarquero del Real Madrid? Puede presumir de haber dejado su arco a cero en diez de doce partidos.

Periodo de prueba superado

Para el antiguo capitán del Inter de Milán, de 26 años, como para el arquero de las tres Champions con el Real Madrid (32 años), el periodo de prueba está más que superado.



Además, sus compañeros de vestuario han podido descubrir unos nuevos integrantes del plantel accesibles y con buen humor, como atestiguan las risas nada contenidas mostradas en los respectivos videos de las novatadas a los dos fichajes. Pero sobre el terreno de juego, la seriedad y el rigor imperan.



La lesión en una cadera del 'Matador' charrúa Edinson Cavani abrió la puerta a la titularidad de Icardi, aunque el miércoles en Champions tuvo que retirarse cojeando en el duelo ante el Brujas y su fecha de regreso no está confirmada.

Reyes de las áreas

Ambos son los reyes de las áreas. Navas brilla en la del PSG -un sólo gol encajado en la Champions- e Icardi lo hace en el otro extremo del terreno de juego.



En ese perímetro atrae el balón como un imán. Cinco compañeros le han dado pases de gol (Verratti, Mbappé, Di María, Sarabia, y Dagba).



"Desde mi llegada todos me han recibido bien y especialmente los jugadores que hablan español. Con los que no hablan español nos comunicamos en inglés. Pero todos me ayudan en el día a día", cuenta.



Uno de los compañeros con los que puede hablar su lengua materna es Navas, cuya serenidad ha impresionado a todos.



"Llegó con mucha humildad, no se antepuso al grupo, se tomó tiempo para adaptarse y conocernos a todos. Habla inglés y español, aprenderá francés (...) es muy agradable", afirmó Abdou Diallo al inicio de curso.



Pero sin duda es el lenguaje del fútbol el que mejor dominan los dos latinoamericanos.