Emilio Izaguirre: “Nos mentalizamos para ser campeones en Tegucigalpa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Emilio Izaguirre es un fiel creyente de Dios y de cara a esta final ante Saprissa lo deja todo en manos de él, el lateral está convencido que si está de regreso en Motagua peleando una final es con un propósito, así lo expresó.



“Hay que ir concentrados en cada segundo para no cometer errores. Poner todo en manos de Dios y con la fe en Dios, estamos en la final porque Dios nos tiene ahí. Es una bendición y si Dios me da esta bendición de jugar una final con Motagua es por algo, yo a los jóvenes trato de decirle que hay que disfrutar estos partidos”.



Ese tema de la superioridad o no del fútbol tico no la quiso tocar, Izaguirre menciona que él respeta las opiniones de cada persona, eso sí, no se considera inferior.

“Yo creo que respetamos la otra opinión, nosotros siempre con la misma humildad. No puedo decir nada porque siempre trato de respetar al rival, yo tuve un compañero tico en el Celtic que fue Cristian Gamboa y lo único que puedo decir es que no somos inferiores”.



Y agregó: “Nosotros competimos para Motagua, solo nos mentalizamos para ser campeones el 26 acá en Tegucigalpa. Que la prensa de allá lo maneje, no hay problema, nosotros respetamos”.



Izaguirre ha venido jugando como un volante central y este jueves acompañaría a Héctor Castellanos en esa posición, recordar que Reinieri Mayorquín será baja por amarillas.