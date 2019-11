La solidaridad de Funjavi cambió la vida de Danielita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abrir la puerta en un momento crítico para extender la mano, es una de las cualidades que más destacan las personas de la Fundación Javier y la pequeña Melissa García de nueve años es una de los beneficiados de ese acto de caridad.

Problemas de aprendizaje, lectura y desarrollo educativo agobiaban a la pequeña estudiante de la escuela Tomás Alvarez Dolmo de la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela, quien su día a día era una dura batalla que estaba casi perdida.

La historia de su vida cambió, cuando un día su maestra del tercer grado le sugirió a su madre asistir a Funjavi a tratar su problema.

“Ella no sabía ni hacer un dictado, leer bien ya que ella deletreaba las palabras, entonces la profesora me mandó para Funjavi y me dijo que iba a estar viniendo una vez a la semana, entonces sucesivamente he estado viniendo y por eso le doy gracias a Dios primeramente a los profesores y también a la Fundación Javier”, contó su madre Deysi García.

El inicio de el tratamiento no fue nada fácil, pues primero se le realizaron estudios a Daniela para saber cual era su impedimento y después realizaron trabajos pedagógicos intensivos para mejorar su deficiencia.

Servicio de calidad

Daniela y su madre tienen dos años de asistir a Funjavi, donde una de las mayores virtudes que más destacan de la casa benéfica es su servicio de interés de ayudar los niños que tienen problemas como los de Daniela.

"La Fundación Javier es parte de nuestra familia, porque nos apoyan bastante en lo que necesitamos y por seguimos aquí al pie de la lucha, gracias a que ellos nos abrieron las puertas", exteriorizó la madre con una sonrisa mientras sostenía a su pequeña.

La mejoría de Danielita ha sido notable, pues ya puede leer perfectamente de manera corrida, respetando los signos de puntuación, además ejecuta bien los ejercicios de matemáticas como las sumas y restas.

Funjavi atiende alrededor de 100 niños con problemas de aprendizaje y cognitivos y este 10 de noviembre la meta de más de 1,000 ciclistas será coloborar económicamente con la casa benemérita a través de su participación en la octava Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2019.