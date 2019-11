David Silva no jugará ante el Liverpool por lesión

LONDRES, INGLATERRA- El capitán del Manchester City David Silva estará de baja entre "10 y 12 días", según su técnico Pep Guardiola, tras lesionarse el sábado en el triunfo 2-1 ante el Southampton, por lo que se perderá el choque de trenes contra el Liverpool del próximo domingo.



"Está lesionado. Cinco minutos antes de que finalizara la primera parte me dijo que tenía un problema muscular. No he hablado con el médico. Pero esto es un mínimo de entre 10 y 12 días", dijo en rueda de prensa Guardiola sobre el jugador, que no volvió tras el descanso, sin dar más detalles sobre su lesión.



El mediapunta español de 33 años, que disputa su última temporada con los Citizens, se perderá el duelo del miércoles ante el Atalanta en Champions y el partido frente a los Reds en Anfield.



El Liverpool, líder de la Premier, tiene 6 puntos más que el City, por lo que este enfrentamiento directo es clave en la carrera por el título.